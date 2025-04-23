نونيش: تأهل مانشستر سيتي إلى «أبطال أوروبا» مثل التتويج بـ «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)

قال البرتغالي ماتيوس نونيز، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيكون بمثابة «الفوز بكأس الدوري»، بعد موسم مخيب للآمال لأبطال «البريميرليج» في المواسم الأربعة الماضية.

وسجل نونيز هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني أمام أستون فيلا 2-1 في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين الثلاثاء، ليرتقي فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 61 نقطة، متقدماً بأربع نقاط على فيلا صاحب المركز السابع.

ومع اقتراب ليفربول من حسم لقب الدوري واستقرار أرسنال في المركز الثاني، تتنافس خمسة أندية على المراكز الثلاثة المتبقية في البطولة الأوروبية الأهم للأندية الموسم المقبل، وهي نوتنجهام فوريست ونيوكاسل وتشيلسي في المراكز الرابع والخامس والسادس توالياً، إلى جانب السيتي وأستون فيلا.

وتراجع مستوى السيتي الذي كان يسعى للاحتفاظ بلقبه للموسم الخامس توالياً منذ أواخر أكتوبر، ما أدى إلى تقهقره في الترتيب لكن ما زال بإمكانه إنقاذ موسمه، حيث يخوض نصف نهائي الكأس ضد فوريست على ملعب ويمبلي الأحد، في أعقاب فوزه الحاسم على فيلا بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

قال نونيز (26 عاماً) بعد تسجيله هدفه الأول في الدوري في موسمه الثاني مع السيتي «هي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز بالنسبة لنا الآن، التأهل لدوري أبطال أوروبا».

وأضاف «أعتقد أن المسألة مهمة للغاية بالنسبة لنا، من حيث كل شيء، من حيث النادي واللاعبين والعقلية».

وأقرّ البرتغالي أن التأهل للمسابقة القارية الأم للموسم الـ 15 توالياً والفوز بالكأس لن يُعادلا موسماً جيداً «معايير النادي أعلى بكثير من هذا، نعرف أن المعايير التي نريدها لهذا النادي ليست كما نريدها».

وختم قائلاً «لكن هذا واقعنا الآن وعلينا تقبّله، علينا فقط أن نبذل قصارى جهدنا كما لو كان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بمثابة الفوز بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز».