الأربعاء 23 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوجاتشار يعود إلى «منصات التتويج»

بوجاتشار يعود إلى «منصات التتويج»
23 ابريل 2025 19:44

 
أوظبي (الاتحاد)


عاد تادي بوجاتشار، دراج فريق «الإمارات إكس آر جي»، إلى منصات التتويج من جديد، عقب فوزه بسباق لا فليش والون الكلاسيكي للدراجات، للمرة الثانية في مسيرته.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيبال في كاتماندو
حمدان بن محمد يكرم أبطال «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025»

وانطلق بوجاتشار بقوة في أصعب نقطة من صعود جدار هوي الشهير، بطول 3. 1 كيلومتر، محققاً الانتصار بعد 205. 1 كيلومتر في السباق البلجيكي، متفوقاً على الفرنسي كيفن فوكلين، والبريطاني توم بيدكوك، بطل الدراجات الجبلية مرتين في الأولمبياد.
وفاز بوجاتشار، بطل سباق إيطاليا الدولي «جيرو دي إيتاليا»، وسباق فرنسا الدولي «تور دي فرانس» لعام 2024، بجولة فلاندرز هذا الموسم، لكنه اكتفى أيضاً بالمركز الثاني في سباق أمستل الذهبي وسباق باريس-روبيه.
وسقط الدنماركي ماتياس سكيلموسه، الفائز بسباق أمستل الذهبي، يوم الأحد الماضي، قبل نحو 40 كيلومتراً من خط النهاية، لينسحب من السباق.
ويركز بوجاتشار، الذي حقق فوزه الأول في سباق لا فليش والون عام 2023، الآن على سباق لييج-باستوني-لييج يوم الأحد المقبل، وهو الأقدم من بين سباقات الدراجات الخمسة الأكثر شهرة، والذي فاز به سابقاً في عامي 2021 و2024.

الإمارات
فريق الإمارات
الدراجات
تادي بوجاتشار
بلجيكا
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: سنبرم اتفاقاً تجارياً عادلاً مع الصين
اليوم 21:28
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيبال في كاتماندو
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيبال في كاتماندو
اليوم 21:18
حمدان بن محمد يكرم أبطال «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025»
علوم الدار
حمدان بن محمد يكرم أبطال «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025»
اليوم 21:13
خلال اتصال هاتفي.. رئيس الدولة ورئيسة المكسيك يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
خلال اتصال هاتفي.. رئيس الدولة ورئيسة المكسيك يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 21:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©