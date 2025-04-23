بوجاتشار يعود إلى «منصات التتويج»



أوظبي (الاتحاد)



عاد تادي بوجاتشار، دراج فريق «الإمارات إكس آر جي»، إلى منصات التتويج من جديد، عقب فوزه بسباق لا فليش والون الكلاسيكي للدراجات، للمرة الثانية في مسيرته.

وانطلق بوجاتشار بقوة في أصعب نقطة من صعود جدار هوي الشهير، بطول 3. 1 كيلومتر، محققاً الانتصار بعد 205. 1 كيلومتر في السباق البلجيكي، متفوقاً على الفرنسي كيفن فوكلين، والبريطاني توم بيدكوك، بطل الدراجات الجبلية مرتين في الأولمبياد.

وفاز بوجاتشار، بطل سباق إيطاليا الدولي «جيرو دي إيتاليا»، وسباق فرنسا الدولي «تور دي فرانس» لعام 2024، بجولة فلاندرز هذا الموسم، لكنه اكتفى أيضاً بالمركز الثاني في سباق أمستل الذهبي وسباق باريس-روبيه.

وسقط الدنماركي ماتياس سكيلموسه، الفائز بسباق أمستل الذهبي، يوم الأحد الماضي، قبل نحو 40 كيلومتراً من خط النهاية، لينسحب من السباق.

ويركز بوجاتشار، الذي حقق فوزه الأول في سباق لا فليش والون عام 2023، الآن على سباق لييج-باستوني-لييج يوم الأحد المقبل، وهو الأقدم من بين سباقات الدراجات الخمسة الأكثر شهرة، والذي فاز به سابقاً في عامي 2021 و2024.