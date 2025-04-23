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الرياضة

منتخب قفز الحواجز يشارك في «دوليتي إيطاليا»

منتخب قفز الحواجز يشارك في «دوليتي إيطاليا»
23 ابريل 2025 20:06

 
أبوظبي (وام)

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يستعد فرسان منتخب قفز الحواجز للمشاركة في بطولتي «مونتي فالكو» بإيطاليا فئة الأربع نجوم من 30 أبريل الجاري إلى 11 مايو المقبل.
ويشارك فرسان المنتخب في البطولة، بإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
وتعد بطولتا إيطاليا الأولى في الموسم الأوروبي لمنافسات قفز الحواجز، وتشهد مشاركة نخبة الفرسان من الدول الأوروبية، وتمثل البطولتان المحطة الأولى لفرسان قفز الحواجز في الموسم الصيفي الخارجي، تمهيداً للمشاركة في العديد من البطولات المقبلة في أوروبا.
وتضم قائمة منتخب الإمارات 5 فرسان هم عمر المرزوقي، وعبد الله المري، وعلي الكربي، وحميد المهيري، ومبخوت الكربي.
وأكد الفارس عمر المرزوقي أن «فرسان الإمارات» أمام مرحلة مهمة من التحديات في الصيف الأوروبي، من خلال المشاركة في البطولات المقررة من فئتي الأربع والخمس نجوم، بما يعزز تطلعاتهم في تقديم الصورة المميزة أمام نخبة الفرسان من أوروبا.
وتوجه المرزوقي بالشكر والتقدير إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، على دعمها المستمر، وتوفير فرص المشاركة في البطولات الخارجية، ما كان له الأثر الملموس في التطور الذي حققه فرسان أبطال دولة الإمارات في كافة الفعاليات الدولية.
بدوره، أوضح الفارس عبد الله المري، أن أبطال الإمارات في قفز الحواجز أظهروا مستوى جيداً في المنافسات المختلفة، خارج الدولة، أو من خلال البطولات الدولية التي استضافتها الإمارات، وكانوا على مستوى المسؤولية، منوهاً بجاهزيتهم للمشاركة في البطولتين، بعد مراحل استعداد متدرجة.

الإمارات
فرسان الإمارات
قفز الحواجز
إيطاليا
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