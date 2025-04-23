كلباء يستعيد التوازن بـ «ثنائية» أمام الجزيرة



مراد المصري (أبوظبي)



استعاد كلباء توازنه، بالفوز على الجزيرة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد، ضمن «الجولة 22»، من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليرفع «النمور» رصيده إلى «25 نقطة» في المركز العاشر، فيما بقي «فخر أبوظبي» برصيد «31 نقطة» في المركز السابع.

تقدم الجزيرة بهدف سجله فينيسيوس ميلو في الدقيقة 24، قبل أن يقلب كلباء الطاولة بهدفي مهدي قائدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، والدقيقة 86.

ترجم الجزيرة أفضليته بافتتاح التسجيل، بعدما قطع محمد النني الكرة، ومررها إلى فينيسيوس المنطلق داخل المنطقة، ليسددها أرضية زاحفة قوية عانقت الشباك في الدقيقة 24، حاول كلباء إدراك التعادل، حتى نجح في ذلك، عندما سدد قدوس كرة ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الجزيرة، ليتابعها مهدي قائدي داخل الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

تصدى مدافعو كلباء لأكثر من تسديدة من لاعبي الجزيرة من داخل المنطقة في أخطر محاولات «فخر أبوظبي» في الدقيقة 60، ولجأ كيبانو إلى التسديد من خارج المنطقة لتمر الكرة قريبة من مرمى كلباء، وكاد أحمد أبوناموس أن يخطف هدفاً لكلباء بتسديدة مباغتة، إلا أن الحارس علي خصيف تألق بالتصدي لكرته، وأضاف مهدي قائدي الهدف الثاني لكلباء بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 86، ولم تنجح محاولات الجزيرة في الدقائق المتبقية لإدراك التعادل.