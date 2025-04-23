الوصل يقفز إلى المركز الثالث بـ«ثلاثية»



علي معالي (الشارقة)



صعد الوصل إلى المركز الثالث في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالتساوي مع الوحدة، ولكل منهما 37 نقطة، بعد الفوز على البطائح 3-1 ضمن «الجولة 22»، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بن محمد بالشارقة، تقدم «صاحب الأرض» بهدف أولريش ميليكي في الدقيقة 5، ورد «الإمبراطور» بثلاثة أهداف بتوقيع سياكا في الدقيقة 38، وفابيو ليما، في الدقيقة 43 وكايو كانيدو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليرفع الوصل رصيده إلى «37 نقطة»، ويملك البطائح «21 نقطة» في المركز الـ12.

بدأت المباراة سريعة بهدف في الدقيقة الخامسة، بكرة سددها الايفواري ميليكي بذكاء ومهارة على يسار حارس «الإمبراطور»، وهو ما جعل المباراة مفتوحة، خاصة أن كل مدرب بدأها بطريقة لعب متشابهة، وأنقذ بورجيس مدافع «الراقي» فرصة مؤكدة، قبل أن تهز شباك فريقه في الدقيقة 15، في وقت كان فيه الوصل الأفضل في السيطرة والتهديد للمرمى، ونجح الوصل في قلب النتيجة في ربع الساعة الأخير من الشوط الأول، عندما أحرز سياكا هدف التعادل في الدقيقة 38، وخطف فابيو دي ليما الهدف الثاني في الدقيقة 43، لينتهي الشوط بتقدم «الإمبراطور».

وفي الشوط الثاني، حاول «الراقي» التعادل، وأتيحت له أكثر من فرصة وحاول كل مدرب تجديد الدماء بتغييرات في مراكز مختلفة، ونجح «البديل» كايو كانيدو في أن يؤكد تفوق الوصل بالهدف الثالث في الدقيقة 91، ويعود «الإمبراطور» بثلاث نقاط مهمة من «الإمارة الباسمة» في سباق المركز الثالث.