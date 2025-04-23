70 بطلاً على  «أمواج» أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

على أمواج أبوظبي، يتنافس 70 متسابقاً، من 12 جنسية، في الجولة الأولى من بطولة «الإمارات للتزلج»، التي تنطلق غداً، وتستمر حتى الأحد المقبل. وأكد ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة، أن البطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية منصة حيوية لدعم الأبطال الإماراتيين، وتمكينهم من المنافسة في أجواء عالمية، وتعكس التزام النادي المستمر بتطوير قطاع الرياضات البحرية، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهةً رياضيةً رائدةً. وتتوزع البطولة إلى قسمين رئيسيين هما منافسات «الويك بورد»، والتي تعتمد على الحركات الهوائية والتوازن على سطح الماء، ومنافسات «الويك سيرف»، التي تتيح للمتسابقين ركوب الأمواج والتفوق في الأداء الاستعراضي.