200 لاعب يشارك في بطولة آسيا الفردية للشطرنج بالعين



العين (وام)



أكد هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، تزايد معدلات الإقبال على المشاركة في بطولة آسيا الفردية للشطرنج، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي، ويستضيفها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية من 6 إلى 15 مايو المقبل، بفندق «دانات العين».

وقال الطاهر إن البطولة حققت رقماً استثنائياً في أعداد المشاركين حتى الآن لعدد 200 لاعب ولاعبة لفئتي الرجال والسيدات من 35 دولة حول العالم، مع وجود طلبات أخرى، قبل إغلاق باب التسجيل في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأوضح أن هذه البطولة تعد المحطة الأخيرة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في الهند 2025، وسبقتها محطة أخرى في بطولة غرب آسيا بكردستان العراق الأسبوع الماضي.

ونوه إلى أن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، حريص على توفير أفضل الممارسات، وتوفير جميع المتطلبات لنجاح البطولة، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، والتعاون مع الشركاء كافة في القطاعين العام والخاص.

من جانب آخر، أشاد الطاهر بالنجاح الفني والتنظيمي لبطولة غرب آسيا للشطرنج التي أقيمت في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، مشيراً إلى أن كردستان باتت مؤهلة لاحتضان بطولات دولية كبرى في الشطرنج، وغيرها من الرياضات الذهنية.