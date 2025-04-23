الخميس 24 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوطيب يوقف القيد في الزمالك!

بوطيب يوقف القيد في الزمالك!
23 ابريل 2025 22:51

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الاستئناف» تصدر قرارات أزمة مباراة الأهلي والزمالك 8 مايو
حميد بن راشد يستقبل حمد الشرقي بالرباط


أعلن نادي الزمالك المصري،، تلقيه إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإيقاف القيد بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق.
وقال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي، إن اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو من مستحقاته، خاصة أن الزمالك سدد مبلغاً كبيراً من مستحقات اللاعب التي كانت تقدر بحوالي بمليوني و400 ألف يورو تقريباً.
وأضاف «الزمالك لم يسدد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب على صدور قرار بإيقاف القيد مجدداً».
وقال: «الزمالك سيسدد باقي مستحقات اللاعب في الفترة المقبلة، وقبل فتح باب القيد في الموسم الجديد، وسيتم رفع إيقاف القيد بمجرد سداد باقي المستحقات المتأخرة لخالد بوطيب».

مصر
المغرب
الدوري المصري
الزمالك
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
واتس: أبوظبي توفّر فرصاً استثنائية لتطوير المواهب
الرياضة
واتس: أبوظبي توفّر فرصاً استثنائية لتطوير المواهب
اليوم 12:30
الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من "جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران"
اقتصاد
الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من "جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران"
اليوم 12:23
الذكاء الاصطناعي(موضوعية)
علوم الدار
قادة شركات تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي سيرتقي بتجارب العملاء في قطاعات حيوية
اليوم 12:13
الأهلي وبيراميدز يتطلعان إلى «نهائي مصري» في «أبطال أفريقيا»
الرياضة
الأهلي وبيراميدز يتطلعان إلى «نهائي مصري» في «أبطال أفريقيا»
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©