الخميس 24 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي.. «رباعية» في الطريق إلى «التاسع»

شباب الأهلي.. «رباعية» في الطريق إلى «التاسع»
23 ابريل 2025 22:56

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
قايدي.. «البصمة 12» مع كلباء
العروبة.. «إحصاءات سلبية» على طريق الهبوط!


صالح شباب الأهلي جماهيره، بالفوز على ضيفه خورفكان 4-0، في المباراة التي أُقيمت على استاد راشد بدبي، في ختام «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت أيضاً فوز الوصل على البطائح 3-1، على استاد خالد بن محمد في الشارقة، وكلباء على مضيفه الجزيرة 2-1، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي.
وسجل أهداف «الفرسان»، مؤنس دبور برأسية في الدقيقة 38، و«البديل» سردار أزمون من رأسية ثانية في الدقيقة 64، وأضاف كوان سانتوس الهدف الثالث في الدقيقة 66، قبل أن يختتم «البديل» فيدريكو كارتابيا «الرباعية» من ضربة جزاء في الدقيقة 80، وشهدت المباراة طرد محمد شاكر، مدافع خورفكان، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 18.
واحتفل شباب الأهلي، العائد من خسارة نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» أمام الجزيرة، بفوزه الـ17 في الدوري، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة من 21 مباراة، وله «مؤجلة» أمام الوحدة من «الجولة 16» الأحد المقبل على استاد آل نهيان، فيما بقي خورفكان عند 31 نقطة في المركز الثامن.
ويُعد الفوز على خورفكان هو العاشر من أصل 12 مواجهة بين الفريقين في «دوري المحترفين»، مقابل تعادلين، ليُعزز شباب الأهلي حظوظه في معانقة لقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2022-2023، حيث تفصله 7 نقاط فقط من أصل 15 متاحة في مبارياته الخمس المتبقية، من دون النظر إلى نتائج المنافسين.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
خورفكان
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
واتس: أبوظبي توفّر فرصاً استثنائية لتطوير المواهب
الرياضة
واتس: أبوظبي توفّر فرصاً استثنائية لتطوير المواهب
اليوم 12:30
الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من "جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران"
اقتصاد
الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من "جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران"
اليوم 12:23
الذكاء الاصطناعي(موضوعية)
علوم الدار
قادة شركات تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي سيرتقي بتجارب العملاء في قطاعات حيوية
اليوم 12:13
الأهلي وبيراميدز يتطلعان إلى «نهائي مصري» في «أبطال أفريقيا»
الرياضة
الأهلي وبيراميدز يتطلعان إلى «نهائي مصري» في «أبطال أفريقيا»
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©