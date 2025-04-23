شباب الأهلي.. «رباعية» في الطريق إلى «التاسع»

معتصم عبدالله (دبي)



صالح شباب الأهلي جماهيره، بالفوز على ضيفه خورفكان 4-0، في المباراة التي أُقيمت على استاد راشد بدبي، في ختام «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت أيضاً فوز الوصل على البطائح 3-1، على استاد خالد بن محمد في الشارقة، وكلباء على مضيفه الجزيرة 2-1، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وسجل أهداف «الفرسان»، مؤنس دبور برأسية في الدقيقة 38، و«البديل» سردار أزمون من رأسية ثانية في الدقيقة 64، وأضاف كوان سانتوس الهدف الثالث في الدقيقة 66، قبل أن يختتم «البديل» فيدريكو كارتابيا «الرباعية» من ضربة جزاء في الدقيقة 80، وشهدت المباراة طرد محمد شاكر، مدافع خورفكان، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 18.

واحتفل شباب الأهلي، العائد من خسارة نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» أمام الجزيرة، بفوزه الـ17 في الدوري، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة من 21 مباراة، وله «مؤجلة» أمام الوحدة من «الجولة 16» الأحد المقبل على استاد آل نهيان، فيما بقي خورفكان عند 31 نقطة في المركز الثامن.

ويُعد الفوز على خورفكان هو العاشر من أصل 12 مواجهة بين الفريقين في «دوري المحترفين»، مقابل تعادلين، ليُعزز شباب الأهلي حظوظه في معانقة لقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2022-2023، حيث تفصله 7 نقاط فقط من أصل 15 متاحة في مبارياته الخمس المتبقية، من دون النظر إلى نتائج المنافسين.