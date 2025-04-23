يوفنتوس.. «ضربة موجعة»!



روما (د ب أ)



تلقت آمال يوفنتوس في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ضربة قوية ومفاجئة.

وخسر يوفنتوس صفر- 1 أمام مضيفه بارما «المتعثر،، ضمن منافسات المرحلة الـ33 للمسابقة، التي شهدت أيضاً فوز تورينو على ضيفه أودينيزي 2 - صفر، ولاتسيو على مضيفه جنوه بالنتيجة نفسها، وفيورنتينا على مضيفه كالياري 2 -1.

وعلى ملعب «إينيو تارديني»، تقمص الأرجنتيني ماتيو بيليجرينو دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف بارما الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول. ورغم محاولات يوفنتوس لإدراك هدف التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، فإنها باءت جميعاً بالفشل، ليتلقى الفريق الملقب بـ«السيدة العجوز» خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم والثالثة في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة.

وتوقف رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف بولونيا، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، لتزداد الأمور صعوبة بالنسبة له، لاسيما مع تبقي 5 مراحل فقط على نهاية الموسم الحالي.

في المقابل، ارتفع رصيد بارما، الذي حقق فوزه السادس في المسابقة خلال الموسم الحالي والأول منذ أكثر من شهرين، إلى 31 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس عشر، بفارق 6 نقاط أمام مراكز الهبوط.