ريال مدريد يهدد برشلونة بـ «انتصارين»!



مدريد (رويترز)



أحرز أردا جولر هدفاً في الشوط الأول منح ريال مدريد فوزاً صعباً 1-صفر على مضيفه خيتافي وحافظ على آماله في المنافسة مع المتصدر برشلونة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إذ قلص الفارق مجدداً إلى أربع نقاط مع تبقي 5 جولات على نهاية المسابقة.

وهذه هي المرة الأولى منذ شهر التي ينجح فيها الريال في تحقيق انتصارين متتاليين في كل المسابقات، ويأمل أنشيلوتي أن يتمكن فريقه من مواصلة هذا الزخم في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتغلب برشلونة 1-صفر على ريال مايوركا الثلاثاء، ونجح الريال الذي يدربه كارلو أنشيلوتي أن ينتزع النقاط الثلاث، مستفيداً من هدف لاعب الوسط التركي في الدقيقة 20 من المباراة، والذي سجله بتسديدة من حدود منطقة الجزاء.

ورغم قرار أنشيلوتي بإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين، قبل نهائي كأس ملك إسبانيا المرتقب أمام برشلونة يوم السبت المقبل، سيطر الريال على المباراة، لكنه فشل في استغلال العديد من الفرص لتعزيز تقدمه، وهو ما أسفر عن نهاية متوترة للمباراة، إذ تألق تيبو كورتوا حارس الريال في التصدي ببراعة لكرتين في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني لينقذ الفوز للفريق.

ورفع ريال رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، والذي يلتقي رايو فايكانو الخميس.

ومع غياب المهاجم كيليان مبابي بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها خلال خسارة الفريق أمام أرسنال في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، اختار أنشيلوتي أيضاً بدء المباراة بوجود جود بيلينجهام ورودريجو ولوكا مودريتش وأنتونيو روديجر وإدواردو كامافينجا على مقاعد البدلاء.

ورغم التغييرات، قدم الريال أداءً قوياً، رغم أنه وجد صعوبة في اختراق دفاع خيتافي القوي، والمكون من خمسة لاعبين، بعد هدف جولر، وشكل فينيسيوس جونيور، الذي لعب على الجهة اليسرى، مصدر إزعاج مستمر لدفاع خيتافي، وتصدى الحارس ديفيد سوريا لمحاولتين منه.

ومرر فينيسيوس كرة متقنة إلى المهاجم الشاب إندريك في الدقيقة 32، لكن المدافع دجيني تصدى للكرة ببراعة قبل أن تتجاوز خط المرمى، وواصل ريال مدريد سيطرته على مجريات اللعب بعد الاستراحة، وتصدى سوريا ببراعة لتسديدة خطيرة من براهيم دياز وأخرى من فينيسيوس.

وبينما بدأ الإجهاد يظهر على عناصر ريال مدريد، بدأ خيتافي في تشكيل خطورة، وأهدر ماورو أرامباري فرصة ذهبية في الدقيقة 72 عندما أخطأ في تصويب كرة من مسافة قريبة بعد تمريرة مثالية من بورخا مايورال، وضغط ريال في الوقت القاتل بحثا عن تعزيز تقدمه، لكنه تعرض لهجمات مرتدة، وتألق كورتوا في إحباط محاولتين من عمر ألديريتي وخوانمي ليحافظ على تقدم الريال.