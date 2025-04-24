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الرياضة

كواليس صفقات نجوم البرازيل.. نيمار إلى ريال مدريد وفينيسيوس مع برشلونة!

كواليس صفقات نجوم البرازيل.. نيمار إلى ريال مدريد وفينيسيوس مع برشلونة!
24 ابريل 2025 09:31

معتز الشامي (أبوظبي) 

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كشف وكيل اللاعبين البرازيلي الشهير أندريه كوري، والذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً ببرشلونة لسنوات، عن الفوضى التي حدثت خلف الكواليس في العديد من قصص الانتقالات، وشمل انتقال فيتور روكي، ومحاولة فاشلة للحصول على فينيسيوس جونيور، والحقيقة وراء اختيار نيمار الانضمام إلى برشلونة بدلاً من ريال مدريد، رغم الفارق المذهل في العروض، والذي بلغ 100 مليون يورو.
وبدأ كوري حديثه في مقابلة مع صحيفة «آس» الإسبانية، بوصف الكابوس البيروقراطي الذي واجهه برشلونة أثناء محاولته بيع روكي، وألقى باللوم على اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني في تعقيد الخطوة.
وبحسب قوله، ورغم وجود صفقة من شأنها أن تجلب لبرشلونة 30 مليون يورو، فإن رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني عرقلا الصفقة، ما أجبر الأطراف على طلب تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قال كوري: «تريد بيع لاعب، وترفض رابطة الدوري الإسباني ذلك، تريد شراء لاعب، ويرفض الاتحاد الإسباني ذلك، هذا غير منطقي»، ومن البرازيل، كان علينا أن نستأجر محامياً في مدريد ونذهب إلى الاتحاد الدولي للحصول على الموافقة».
وكشف كوري كيف كان فينيسيوس جونيور على وشك التوقيع مع برشلونة، قبل أن يتدخل ريال مدريد، موضحاً «التقينا بفينيسيوس ووكلائه بناء على طلبهم، كان كل شيء جاهزاً للانتقال إلى برشلونة»، و«لكن في النهاية، غيرت عائلته ووكلاؤه رأيهم، كان الأمر غامضاً للغاية، لكنه كان محترماً، هكذا هي كرة القدم»
كما أطلق كوري قنبلة فيما يتعلق بانتقال نيمار من سانتوس في عام 2013، وكشف أن ريال مدريد عرض أكثر من 200 مليون يورو إجمالاً للحصول على نيمار أي 100 مليون يورو أكثر مما دفعه برشلونة، لكن اللاعب اختار تحقيق حلمه باللعب لفريق برشلونة العملاق، وكشف كوري أن «ريال مدريد عرض 100 مليون يورو أكثر من برشلونة، بما في ذلك الراتب ورسوم الانتقال وشرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو».
وضاف: «لو كنت أعمل في ريال مدريد، لربما انتقل نيمار إلى هناك، لكن كنت أعمل في برشلونة، لم تكن المدفوعات سنوية، بل كانت في شكل مكافآت، عُرض عليه مبلغ كبير من المال، لكن نيمار جاء إلى برشلونة لتحقيق حلمه، هكذا تسير الأمور في كرة القدم».

الدوري الإسباني
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