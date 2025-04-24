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الرياضة

سباق الخيول العربية العاشر يُتوج أبطاله في الظفرة

سباق الخيول العربية العاشر يُتوج أبطاله في الظفرة
24 ابريل 2025 10:15

أبوظبي (الاتحاد)

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أسدل نادي ليوا الرياضي، الستار على النسخة العاشرة من سباق الخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم في ميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وسط مشاركة مميزة وإقبال لافت من ملاك ومحبي رياضة الخيل.
وتمكن الجواد «سماء الغربية»، المملوك لحمدان سهيل المزروعي، من الفوز بالمركز الأول في الشوط الأول لمسافة 1700 متر، فيما حل «حيزوم»، لمالكه سيف محمد فن المحيربي، في المركز الثاني، وجاء ثالثاً «الحبي» لمالكه علي سهيل سالمين المزروعي.
وفي الشوط الثاني 1400 متر، واصل حمدان سهيل المزروعي حضوره القوي بعد أن ظفر جواده «صير الغربية» بالمركز الأول، تلاه «العريق»، لسيف عشير المزروعي في المركز الثاني، ثم «إف كايد»، لمالكه حمد علي المرر في المركز الثالث.
وقام محمد سلطان المزروعي، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي، بتكريم الفائزين في ختام الأشواط، مشيداً بالمستوى التنافسي المتميز للسباق، مؤكداً أهمية مواصلة دعم سباقات الخيول العربية الأصيلة.
وقال المزروعي: «نفخر في نادي ليوا بالمساهمة في الحفاظ على رياضة الآباء والأجداد، وتوفير منصة رياضية تراثية تجمع الملاك والفرسان في منافسات تعزز من مكانة الخيل العربي، وتبرز مهارات أبناء الوطن في هذه الرياضة العريقة».
ويعد السباق ختاماً ناجحاً لموسم نادي ليوا الرياضي في سباقات الخيول العربية الأصيلة، حيث نظم النادي هذا الموسم 10 سباقات، أسهمت في تعزيز مكانة رياضة الفروسية في منطقة الظفرة.

الظفرة
سباقات الخيول
مدينة زايد
نادي ليوا الرياضي
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