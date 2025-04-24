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الرياضة

قايدي.. «البصمة 12» مع كلباء

قايدي.. «البصمة 12» مع كلباء
24 ابريل 2025 12:00

 
فيصل النقبي (كلباء)

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عاد الإيراني مهدي قايدي إلى التألق مع كلباء، بعد صيامه عن التهديف 6 جولات، ليقود «النمور» إلى الفوز على الجزيرة 2-1، في «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل قايدي هدفين، ليرفع رصيده إلى 12 هدفاً هذا الموسم، مؤكداً مكانته هدافاً بارعاً، وهجومياً أساسياً لا غنى عنه في التشكيلة، ويمثل الانتصار دفعة معنوية لكلباء الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة، متجاوزاً «مؤقتاً» مراكز الهبوط. 
وقدّم قايدي أداءً متميزاً خلال المباراة، بتحركاته الدؤوبة داخل المنطقة، وسرعته الفائقة التي أثقلت كاهل دفاع المنافس، قبل أن يترجم مجهوده إلى هدفين أعادا التوازن إلى الفريق، بعد تقدم الجزيرة في النتيجة.
وأكد المدرب فوك رازوفيتش مدرب كلباء أن عودة قايدي إلى التهديف جاءت في توقيت مثالي، مشيداً بروح اللاعب القتالية وإصراره على استعادة مستواه.
ويتطلع كلباء إلى استمرار هذا الزخم الإيجابي في الجولات القادمة لضمان البقاء في «دوري المحترفين»، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم، وتصاعد وتيرة المنافسة في قاع الترتيب.

دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
الجزيرة
مهدي قائدي
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