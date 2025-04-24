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الرياضة

سلتيكس يطلق التحذير في مباراة عنيفة!

سلتيكس يطلق التحذير في مباراة عنيفة!
24 ابريل 2025 11:31

 
واشنطن (أ ف ب)

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وجّه بوسطن سلتيكس حامل اللقب تحذيراً صارماً لمنافسيه على لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بأنه مستعد لمواجهة أي فريق يحاول إخافته بأسلوب لعب عنيف، وبتجديد فوزه على ضيفه أورلاندو ماجيك 109-100، متقدماً 2-0 في سلسلة مواجهاتهما في الدور الأول من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».
وعلى الرغم من خوض سلتيكس المباراة من دون النجم جايسون تايتوم، الذي غاب للمرة الأولى في مسيرته عن مباراة في «البلاي أوف» بعد 114 مشاركة متتالية، بسبب كدمة في عظم المعصم الأيمن تعرض لها في المباراة الأولى، تألق جايلن براون مسجلاً 36 نقطة، من بينها 5 ثلاثيات من 7 محاولات.
وأحرز اللاتفي كريستابس بورزينجيس 20 نقطة، وأضاف 10 متابعات، مثل براون وآل هورفورد، رغم تعرضه لجرح في الجبهة نزف دماً بعد اصطدامه بكوع لاعب أورلاندو الجورجي جوجا بيتادزه خلال صراع على كرة، مما استدعى خياطة الجرح بخمس غرز.
قال بورزينجيس «كانت مباراة بدنية وصعبة، لا شيء سهلاً، كل كرة مرتدة هي معركة، ويبدو أن هذا سيكون حال السلسلة بأكملها».
وأضاف «سنبقى على طبيعتنا، لن نسمح لأحد بإذلالنا».
وأكد اللاتفي أن سلتيكس يتوقّعون هذا النوع من اللعب العنيف، وهم مستعدون للرد بنفس الطريقة، متابعاً «نتوقع من الفرق أن تحاول استفزازنا وإخراجنا عن تركيزنا، لم نتفاجأ، لكننا لن نسكت، سنردّ بقوة».
وفي مباريات أخرى، فاز كليفلاند كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية، على ضيفه ميامي هيت 121-112، بعدما سجّل دونوفان ميتشيل 17 من نقاطه الـ30 في الربع الأخير ليمنح كليفلاند التقدّم 2-0 في السلسلة قبل المباراة الثالثة السبت في ميامي.
وفي هيوستن، أحرز جايلن جرين 38 نقطة، وقاد روكتس للفوز على جولدن ستايت ووريرز 109-94، ليتعادل الفريقان 1-1 في سلسلة المنطقة الغربية التي تنتقل إلى سان فرانسيسكو للمباراة الثالثة السبت.

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