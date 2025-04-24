الأهلي وبيراميدز يتطلعان إلى «نهائي مصري» في «أبطال أفريقيا»



القاهرة (أ ف ب)



يقف قطبا جنوب أفريقيا ماميلودي صن داونز وأورلاندو بايرتس حاجزاً أمام نهائي مصري ثانٍ بعد عام 2020، حيث يحلان على الأهلي وبيراميدز توالياً الجمعة في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما انتهت مباراتا الذهاب بالتعادل السلبي.

وكان ملعب القاهرة الدولي شاهداً على أول نهائي مصري خالص بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، حيث فاز الأول 2-1 محققاً لقبه التاسع حينها.

ويتطلع الأهلي، صاحب الرقم القياسي برصيد 12 لقباً والساعي إلى لقب ثالث توالياً بإشراف المدرب السويسري مارسيل كولر، فضلاً عن خوض النهائي السادس على التوالي، عندما يستضيف صن داونز على ملعب القاهرة الدولي.

ويفتقد الأهلي كوكبة من لاعبيه المميزين، في مقدمهم الظهيرين التونسي على معلول والمغربي يحيى عطية الله وكريم الدبيس، في حيث سيعوّل كولر على تشكيلته الأساسية مع إمكانية إجراء تعديلات على خطة اللقب.

ويقود الفريق الحارس المخضرم محمد الشناوي مع المدافعين داري ورامي ربيعة، وقائد الوسط إمام عاشور ومحمد مجدي «أفشة» وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وثلاثي الهجوم الفلسطيني وسام أبوعلي وغراديشار والجناح المغربي أشرف بنشرقي.

ويخوض صن داونز المواجهة بحذر، حيث يسعى إلى اقتناص التأهل من معقل غريمه في المباراة الرابعة عشرة بينهما في المسابقة الأهم منذ العام 2019، حيث دأبا على المواجهة المباشرة موسمياً.

ويتطلع بيراميدز لأن يصبح خامس فريق مصري يخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة، عندنا يستقبل أورلاندو بايرتس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويستعيد المدرب الكرواتي لبيراميدز كرونوسلاف يورتشيتش هداف الفريق ولاعب وسطه إبراهيم عادل بعد غيابه عن المشاركة في مباراة جوهانسبورج بداعي الإصابة، ليشكل دعامة قوية لمهاجم الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي ورمضان صبحي والنيجيرى صديق إيجولا.

وقاد يورتشيتش بيراميدز في 72 مباراة حتى الآن، حقق خلالها 51 انتصاراً و14 تعادلاً، كما تلقى 7 خسارات فقط.

ويعتبر أورلاندو فريقاً صعباً هذا الموسم بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو المرشح للانتقال إلى الدوري المصري في الموسم المقبل.