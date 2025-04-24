ميلان «الغضب الثالث» للمرة الثالثة أمام إنتر ميلان!



معتز الشامي (أبوظبي)



تأهل ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه الثمين على غريمه التقليدي إنتر ميلان 3-0، في إياب نصف النهائي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، ليضمن ميلان التأهل بنتيجة إجمالية 4-1.

ولم يخسر ميلان أي «ديربي» في اللقاءات الخمسة هذا الموسم، كما أن الفوز الأخير أنهى آمال إنتر في تكرار «ثلاثية» الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، التي حققها تحت قيادة جوزيه مورينيو في 2010، ويعد الخروج من الكأس بمثابة ضربة قوية لإنتر الذي كان يطمح إلى «الثلاثية»، بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة برشلونة.

ويتقاسم إنتر ميلان أيضاً النقاط مع نابولي في صدارة الدوري الإيطالي، بعد خسارته أمام بولونيا، حيث يواجه خطر الخروج «خالي الوفاض» من الموسم، ويخوض لاعبو إنتر مباراة صعبة وقوية عندما يحلّ روما ضيفاً على استاد سان سيرو يوم الأحد، قبل ذهاب نصف نهائي «الشامبيونزليج» أمام برشلونة، والتي تحدد مصير مشواره في البطولة.

وبهذا الفوز ينتظر ميلان الفائز من مباراة بولونيا وإمبولي، التي تقام اليوم الخميس، لمعرفة منافسه في النهائي المقرر 14 مايو، وبهذه النتيجة، فاز ميلان بـ3 ديربيات ضد الإنتر في موسم في جميع المسابقات للمرة الثالثة في تاريخه، بعد موسمي 1971-1972، و2004-2005.

ويخوض ميلان مباراتين نهائيتين في موسم واحد «كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا» للمرة الأولى منذ موسم 2007-2008 «كأس السوبر الأوروبي ضد إشبيلية وكأس العالم للأندية ضد بوكا جونيورز، وكلاهما فاز به كارلو أنشيلوتي»، وعادل ميلان عدد مرات فوز إنتر عليه في كأس إيطاليا، 10 انتصارات لكل منهما، مع 9 تعادلات، كما فاز في المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في نصف نهائي البطولة، بعد عام 1985 «تأهل ميلان إلى النهائي» وعام 2022 «تأهل إنتر».