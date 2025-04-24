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الرياضة

«ألعاب البلياردو» يرفع رصيده إلى 5 ميداليات في «غرب آسيا»

«ألعاب البلياردو» يرفع رصيده إلى 5 ميداليات في «غرب آسيا»
24 ابريل 2025 13:30

 
المنامة (وام)

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رفع منتخب الإمارات لألعاب البلياردو رصيده إلى 5 ميداليات، في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر، المقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة، بعد إضافة ميداليتين، إحداهما فضية، والثانية برونزية إلى رصيده.
وأحرز محمد شهاب الميدالية الفضية في مسابقة الـ6 كرات في السنوكر، بعد خسارته المباراة النهائية أمام القطري علي العبيدلي 4-6، في ثاني مواجهة نهائية تجمع بين اللاعبين، بعد أن كان شهاب تفوّق على العبيدلي في نهائي مسابقة فردي السنوكر للرجال، وُتوج بالميدالية الذهبية.
وجاءت الميدالية البرونزية عن طريق سالم النعيمي في مسابقة 9 كرات للناشئين، فيما اقترب من حصد ميدالية إضافية في مسابقة الـ10 كرات.
وفي منافسات الفرق بالسنوكر، استهل المنتخب الوطني، المكوّن من محمد شهاب ومحمد الجوكر، مشواره في البطولة بالفوز على المنتخب السعودي 3-0، ثم تغلّب على البحرين 3-1، ليحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

الإمارات
البلياردو
البحرين
المنامة
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