شباب الأهلي يُلامس «اللقب التاسع» في موسم «الأرقام القياسية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أصبح شباب الأهلي، متصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، برصيد 55 نقطة من 21 مباراة، على بُعد 7 نقاط فقط من حسم لقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2022-2023، بعد فوزه الكبير على خورفكان برباعية نظيفة، في ختام الجولة 22 على استاد راشد بدبي.

ويخوض «الفرسان» الأحد المقبل مباراته المؤجلة من الجولة 16 أمام مضيفه الوحدة على استاد آل نهيان، ضمن مشوار يمتد لـ5 مباريات متبقية، تشمل إلى جانب «العنابي»، كلّاً من الوصل، النصر، دبا الحصن، والجزيرة.

وتبدو الفرصة مواتية أمام شباب الأهلي، الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في 17 مباراة متتالية هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 23 مباراة بلا خسارة منذ الموسم الماضي، لمعادلة رقم الجزيرة التاريخي بعدم الخسارة في 28 مباراة بالدوري.

ويمنح الفوز في المباريات الخمس المقبلة الفريق فرصة رفع رصيده إلى 70 نقطة، وهو ما يتيح له تجاوز الرقم القياسي الأعلى في تاريخ أبطال الدوري، والمسجل باسم الجزيرة بـ68 نقطة في موسم 2016-2017، يليه الوصل (67) في موسم 2023-2024، وشباب الأهلي (66) في موسم 2015-2016، والعين (65) في موسم 2021-2022.

أما على صعيد عدد الانتصارات، فإن حصد العلامة الكاملة فيما تبقى من مباريات الدوري، سيرفع انتصارات «الفرسان» إلى 22 فوزاً، ليعادل رقم الجزيرة في موسم 2016-2017، ويكسر أرقام أندية الوصل والعين وشباب الأهلي في مواسم سابقة.

من جهته، وصف طلال الشنقيطي، رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، نقاط الفوز أمام خورفكان بالمهمة، وقال: «حصدنا ثلاث نقاط مهمة في طريق التتويج بدرع الدوري، واللاعبون قدموا أداءً جيداً، خاصة في الشوط الثاني».

وعن خسارة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجزيرة، قال: «الخسارة في النهائيات واردة، والفريق أدى بشكل ممتاز، والحظ حالف الجزيرة، أغلقنا الملف فوراً، وركّزنا على المباراة التالية، وهو ما ظهر في مواجهة خورفكان».

وأضاف: «الصدارة الحالية بفارق 11 نقطة تضع الفريق في موقع مميز، والكل يعمل بتناغم من الإدارة إلى الجهاز الفني واللاعبين، بدعم الجماهير، نمضي في الطريق الصحيح، ونحن راضون عن المدرب سوزا، ولا نقيّم الأمور بالعاطفة بعد أي خسارة».

وشدّد الشنقيطي على ثقته بالمدرب البرتغالي باولو سوزا، قائلاً: «سوزا قاد الفريق لتحقيق لقبين حتى الآن، وهما كأس سوبر إعمار، ودرع التحدي في كأس السوبر الإماراتي القطري، إضافة إلى الصدارة في الدوري، والتأهل لنهائي الكأس الأغلى أمام الشارقة».