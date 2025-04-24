أنشيلوتي: برشلونة «مرشح» للفوز على ريال مدريد في نهائي الكأس!



مدريد (د ب أ)



أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على أداء لاعبيه، بعد النجاح في مواصلة مطاردة برشلونة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بفوز صعب للغاية خارج ملعبه أمام خيتافي بنتيجة 1-صفر ضمن منافسات الجولة 33 بالمسابقة.

وأحرز التركي أردا جولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21، ليمنح الضيوف ثلاث نقاط ثمينة، ورفع الريال حامل لقب الموسم الماضي، رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني أمامه برشلونة في الصدارة بـ 76 نقطة، بينما تجمّد رصيد خيتافي عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

وقال المدرب: «كان الهدف هو الحصول على النقاط الثلاث، وحصلنا عليها بعد لعب الشوط الأول بشكل جيد للغاية والمعاناة في الشوط الثاني، لأن خيتافي ضغط بقوة أكبر، وعانينا من صعوبة أكبر في السيطرة على الكرة»، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للنادي.

وأضاف: «صحيح أننا أظهرنا صلابة دفاعية أكبر في المباريات الأخيرة، لكن نفتقر إلى المزيد من الفاعلية في الهجوم، فعلنا ذلك في الشوط الأول، ولكن كان علينا أن نكون أكثر فاعلية في الشوط الثاني».

وعن إصابة الفرنسي إدواردو كامافينجا والنمساوي ديفيد ألابا، قال أنشيلوتي «سنرى، لكن كامافينجا وألابا يعانيان من مشكلتين عضليتين في ساقيهما، ومن الصعب التعافي منهما قبل مباراة السبت أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، الخيار الوحيد المتاح لمباراة السبت هو فران جارسيا».

وتطرق أنشيلوتي إلى صاحب الهدف أردا جولر، وقال: «لعب في الدفاع ولعب بأسلوبه المعهود، أداء قوي، مع جودة وهدوء كبيرين، يفتقر إلى الحسم في المواجهات الفردية، لكنه يملك جودة كبيرة، ليس فقط بفضل هدفه، بل أيضاً بفضل إدارته الجيدة للعب، ينتظره مستقبل رائع، التفكير فيه لاعباً محور ارتكاز حالياً قد يكون ضرباً من الجنون، لكنه قادر على اللعب في هذا المركز في المستقبل أيضاً، يتمتع بجودة استثنائية في بناء اللعب».

وتحول أنشيلوتي إلى الحديث عن نهائي كأس ملك إسبانيا، وقال: «إنها مباراة نهائية، وقد يكون منافسنا مرشحاً للفوز، لكن النهائي يبقى نهائياً، وكل شيء محتمل في النهائي، واثق من أننا سندافع جيداً وسنحصل على فرص هجومية».