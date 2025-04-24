كلوب: المدربون مهددون بـ «السجن»!



لايبزج (د ب أ)



قال مدرب كرة القدم السابق يورجن كلوب، إن التدريبات البدنية في السابق كانت أكثر صعوبة من التدريبات الحالية، وأنه لو تم تطبيق مثل هذه التدريبات اليوم، لكان تم سجن المدرب، وذلك عندما تذكر الفترة التي كان يمارس فيها كرة القدم لاعباً محترفاً، أثناء مشاركته في ندوة بمدينة لايبزج.

وقال: «عندما كنت شاباً، كانوا يعطوننا أقراص ملح، ولا يسمح لنا بالشرب، كانت درجة الحرارة 40 درجة مئوية، كنا نعاني من الجفاف، وكان من المفترض أن نبذل ما بوسعنا».

وبدأ كلوب مسيرته الكروية في شبابه مع إس في جلاتين، حيث لفت الأنظار مهاجماً هدافاً، وأطلق عليه لقب «دير لانجه» (الطويل).

أما أكبر نادٍ لعب له خلال مسيرته الاحترافية كان ماينز، حيث لعب له في الفترة من 1990 إلى 2001، وبعد الاعتزال، عاد إلى النادي الذي بدأ في مسيرته لبدء مسيرته مدرباً، والتي خلالها تولى تدريب بوروسيا دورتموند وليفربول، وفي العام الماضي، قرر كلوب إنهاء مسيرته التدريبية وبدأ العمل رئيساً لكرة القدم العالمية لشركة ريد بول.