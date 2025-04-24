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الرياضة

«ديربي» بني ياس والجزيرة يتصدر ربع نهائي كأس الإمارات للطائرة

«ديربي» بني ياس والجزيرة يتصدر ربع نهائي كأس الإمارات للطائرة
24 ابريل 2025 14:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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تنطلق في الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة، منافسات «كأس الإمارات»، ثالث بطولات موسم 2024-2025، لفئة الرجال في الكرة الطائرة، بإقامة 4 مباريات في الدور ربع النهائي، حيث يلتقي بني ياس، المتوَّج بلقب الدوري هذا الموسم، مع الجزيرة في «ديربي مرتقب» على صالة نادي الوصل، فيما يلعب شباب الأهلي، حامل لقب كأس الإمارات، أمام عجمان على صالة نادي النصر، وتجمع بقية المباريات حتا والعين على صالة نادي الجزيرة، والوصل مع النصر على صالة نادي شباب الأهلي.
ويشارك في البطولة ثمانية أندية، وتُقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة، وتشمل المسابقة 7 مباريات، تبدأ من ربع النهائي الليلة، وصولاً إلى النهائي المقرر 14 مايو المقبل، وراعت القرعة وضع بني ياس بطل الدوري على رأس المجموعة الأولى، وشباب الأهلي حامل لقب الكأس على رأس المجموعة الثانية.
وتتأهل الفرق الفائزة من مباريات ربع النهائي إلى نصف النهائي المقرر 9 مايو، حيث يلتقي الفائز من مباراة بني ياس والجزيرة مع الفائز من مواجهة حتا والعين، فيما يواجه المتأهل من لقاء الوصل والنصر، الفائز من مباراة شباب الأهلي وعجمان.
وانطلقت النسخة الأولى لكأس الإمارات في موسم 1979-1980، وتُوّج بلقبها الشعب، فيما شهدت النسخة الـ42 في الموسم الماضي 2023-2024 تتويج شباب الأهلي على حساب العين 3-1 في المباراة النهائية، وغابت البطولة عن موسمي 1982-1983 بقرار من مجلس الإدارة، و1990-1991 بسبب حرب الخليج.

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