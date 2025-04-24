شباب الأهلي يتصدر دوري السلة بـ «العلامة الكاملة»



علي معالي (أبوظبي)



انفرد شباب الأهلي بصدارة دوري السلة بـ «العلامة الكاملة»، بعد الفوز الثالث على التوالي، بتغلبه على الشارقة 86-79، ضمن التجمع الأول بالمرحلة النهائية، ونجح «الفرسان» في «فض الشراكة» مع «الملك»، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط من الفوز على النصر والبطائح والشارقة.

وحل الشارقة وصيفاً «5 نقاط»، محصلة التفوق على النصر والخسارة من البطائح وشباب الأهلي، وحصوله على نقطة سابقة بصدارته للدوري في المراحل الأولى، وحل النصر ثالثاً «4 نقاط»، بالفوز على البطائح والخسارة من الشارقة وشباب الأهلي، والبطائح رابعاً «4 نقاط» من الفوز على الشارقة والخسارة من شباب الأهلي والنصر.

وشهدت المباراة الأخيرة على قمة الدوري بين شباب الأهلي والشارقة على صالة شباب الأهلي في دبي أداءً قوياً ومثيراً بين الفريقين، استطاع «الفرسان» التفوق خلاله بنتيجة 86-79، بعد أداء متقارب المستوى، وانتهت الأرباع 25-24 و18-15 و21-13 و22-27 لمصلحة «الفرسان».

وفاز النصر على البطائح 94-84، بنتيجة أرباع 31-20 و17-19 و22-22 و24-23 لمصلحة «العميد».

وحدد اتحاد كرة السلة موعد الجولة الثانية من التصفيات النهائية، والتي تقام على صالة نادي الشارقة بحسب لوائح البطولة، حيث تنطلق الجولة الرابعة بالتجمع الثاني يوم السبت، بلقاء البطائح مع الشارقة، والنصر مع شباب الأهلي، ويلتقي في الجولة الخامسة يوم الاثنين النصر مع الشارقة، وشباب الأهلي مع البطائح، فيما يشهد يوم الأربعاء، البطائح مع النصر، والشارقة مع شباب الأهلي في الجولة السادسة، وبناء على النقاط والترتيب النهائي يتحدد بطل دوري هذا الموسم.