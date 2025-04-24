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الرياضة

أستون فيلا يخطط لـ«50 ألف متفرج»!

أستون فيلا يخطط لـ«50 ألف متفرج»!
24 ابريل 2025 14:30

لندن (د ب أ)

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أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم عن خططه لزيادة سعة ملعبه لتتجاوز 50 ألف متفرج خلال عامين.
ويعتزم النادي زيادة عدد المقاعد في المدرج الشمالي لملعب فيلا بارك، وذلك استعداداً لاستضافة مباريات بطولة يورو 2028، حيث سيكون الملعب أحد الملاعب المضيفة للبطولة.
وذكر أستون فيلا أن أعمال إعادة تطوير الملعب، الذي تبلغ سعته الحالية 42640 متفرجاً، ستتم دون فقدان أي مقاعد خلال الموسم.
وقال ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي للنادي: «هذا المشروع يمثل محطة مهمة في مسيرة النادي نحو التحول إلى وجهة رياضية وترفيهية عالمية المستوى».
وأضاف: «توسعة وتحسين المدرج الشمالي لن تتيح فقط لعدد أكبر من جماهير أستون فيلا مشاهدة فريقهم في أرض الملعب، مما يعزّز من تجربة يوم المباراة، بل ستحسّن بشكل كبير أيضاً من قدرة النادي على الاستثمار والمنافسة على المدى الطويل».
ويحتل فريق الكرة، بقيادة المدرب أوناي إيمري، المركز السابع بجدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي أربع جولات على نهاية الموسم. وأهدر أستون فيلا فرصة الصعود للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا إثر خسارته أمام باريس سان جيرمان. في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية بنتيجة 4-5.

أستون فيلا
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نصيف ساويرس
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