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الرياضة

«القفال 34» ينطلق 2 مايو

«القفال 34» ينطلق 2 مايو
24 ابريل 2025 15:56

دبي (الاتحاد)

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استقرت اللجنة العليا المنظمة للنسخة الـ 34 من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، على يوم الجمعة المقبل 2 مايو المقبل، ليكون موعداً لانطلاق السباق الكبير والمرتقب.
ويقام الحدث الكبير برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظمه سنوياً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991، ترجمة لرؤية مؤسسه المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه».
وظلت اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، والأعضاء سيف جمعة السويدي، نائب رئيس اللجنة، وخالد خميس بن دسمال وخالد علي البلوشي ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، تتابع مع الإدارات والأقسام المختلفة في النادي كافة التطورات المتعلقة بحالة البحر وتقارير الأرصاد الجوية، من أجل إقامة الحدث في أفضل الظروف، وتسهيل مهمة المشاركين في الانتقال بسفنهم نحو جزيرة صير بونعير والعودة من هنالك نحو شواطئ دبي في الموعد المحدد.

سباق القفال
صير بونعير
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
دبي
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