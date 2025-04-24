الدوري الإماراتي الإلكتروني ينطلق الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الجمعة، نهائيات بطولة الدوري الإماراتي الإلكتروني في نسختها الخامسة، وذلك في قاعة بيكسول بمشروع القناة بأبوظبي، بتنظيم من رابطة المحترفين.

وتقام البطولة على مدار يومين على أن تختتم السبت المقبل وسط توقعات بأجواء تنافسية، حيث تعد هي البطولة الرسمية للرياضة الإلكترونية، والتي تمثل نخبة أندية كرة القدم المحترفة في دولة الإمارات في العالم الافتراضي لـ EA SPORTS FC، في عام 2025 بصيغة مطوّرة، ومنافسين جدد جاهزون لترك بصمتهم في مجتمع اللعبة الذي يشهد نمواً كبيراً عاماً بعد الآخر.

ويتنافس في النهائيات 14 لاعباً، يمثلون الأندية المشاركة في مسابقات المحترفين هذا الموسم، حيث سبق وأقيمت 14 محطة تصفيات مختلفة عبر الإنترنت، بواقع تصفيات خاصة بكل نادٍ من أندية دوري المحترفين، من أجل التأهل إلى النهائيات، بعد أن تم فتح باب التسجيل بتاريخ 31 مارس الماضي لجميع المواطنين والمقيمين المؤهلين في دولة الإمارات.

وأسفرت قرعة النهائيات عن وقوع ممثلي شباب الأهلي وخورفكان والوصل وعجمان والعين والشارقة والعروبة في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية ممثلي فرق كلباء والجزيرة ودبا الحصن وبني ياس والبطائح والنصر والوحدة.

تنظَّم البطولة من قبل رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع EA SPORTS، وتُعد جزءاً من منظومة EA SPORTS FC Pro - الهيكل التنافسي الرسمي على مستوى العالم لسلسلة ألعاب كرة القدم الشهيرة، وفي كل عام، يمثل اللاعبون أنديتهم الواقعية في الساحة الافتراضية، متنافسين من أجل الحصول على فرصة تمثيل الإمارات والحصول على فرصة التأهل للبطولات الدولية الخاصة بـ EA SPORTS FC.

وخصصت الرابطة جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 15 ألف درهم، و10 آلاف درهم للوصيف، ويفوز صاحب المركز الثالث بـ 5 آلاف درهم.

وكانت نسخة العام الماضي قد شهدت مشاركة 14 نادياً محترفاً من مختلف أنحاء الدولة في صيغة شملت مرحلة المجموعات تلتها أدوار خروج المغلوب. وانتهى الموسم بنهائي مثير تُوِّج فيه بطل جديد، مما عزز مكانة الدوري كمنصة إقليمية رائدة في مجال كرة القدم الإلكترونية التنافسية.