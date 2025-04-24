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الرياضة

مدرب الأهلي المصري: لا نرى غير «النهائي» أمام صن داونز

مدرب الأهلي المصري: لا نرى غير «النهائي» أمام صن داونز
24 ابريل 2025 17:12

القاهرة (د ب أ)

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أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن فريقه مستعد وجاهز، لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي غداً الجمعة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وقال كولر في مؤتمر صحفي اليوم: «في مباراة الذهاب لم يتمكن أي من الفريقين من التسجيل، وهو ما يجعلنا واثقين بأن المباراة سوف تكون قوية للغاية». وأضاف أن الأهلي المصري سوف يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، وهو ما يمنح الفريق دوافع أكبر، مؤكداً أنه يراهن على الجماهير بأن تواصل دعمها وتشجيعها للاعبين طوال المباراة من أجل تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.
وأوضح: «لدينا هدف محدد غداً وهو الفوز فقط، ولا نرغب في الوصول إلى تعادل إيجابي يخدم المنافس أو تعادل سلبي يصل بنا إلى ركلات الترجيح، ولهذا سنلعب من أجل الفوز والتأهل، وأعرف أن صن داونز فريق قوي، ونسعى لإسعاد الجماهير ولا نهتم كثيراً بنتائج الفريقين السابقة، لأن تركيزنا منصب فقط على مباراة الغد».
وتابع: «ركلات الترجيح لها حسابات خاصة، وبالفعل حارس صن داونز مميز، ولكن لدينا حارس مرمى عظيماً، وسبق له التصدي للعديد من الركلات، وأتوقع أن المنافس سوف يؤدي بشكل قوي».
وقال: «لكل مباراة ظروفها وأن الفريق يسعى غداً للتسجيل، واللاعبون يدركون ذلك والجميع يعمل على هدف واحد وهو الفوز والحصول على بطاقة العبور إلى النهائي».

الأهلي المصري
مارسيل كولر
دوري أبطال أفريقيا
صن داونز
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