«هجن الرئاسة» تواصل التألق في مهرجان المرموم

علي معالي (دبي)

شهد ميدان المرموم، منافسات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن اليوم الثامن لمهرجان المرموم التراثي 2025، وأقيمت في الفترة الصباحية 14 شوطاً، ضمن تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 8 كيلومترات، وسط منافسة قوية وأداء لافت للمؤسسات الكبرى.

في الشوط الأول للثنايا الأبكار، تمكّنت «مواقف» لهجن الشحانية من تحقيق الفوز بقيادة المضمر سالم فاران المري بتوقيت بلغ 12:26:9 دقيقة.

وأهدى المضمر سلطان محمد الوهيبي هجن الرئاسة لقب الشوط الثاني للثنايا الجعدان عن طريق «دهم» بتوقيت 12:46:6 دقيقة.

وفي الشوط الثالث للثنايا الأبكار، برزت «الظفرة» لهجن الرئاسة، حيث قطعت المسافة في زمن 12:22:2 دقيقة تحت إشراف سلطان محمد الوهيبي، محققة أفضل توقيت في الفترة الصباحية.

وذهبت صدارة الشوط الرابع للثنايا الأبكار إلى «الشاهينية» لهجن الرئاسة بقيادة الوهيبي بتوقيت 12:32:8 دقيقة.

وجرت 12 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 8 كيلومترات، وتصدّرت أشواط الرموز الأربعة التحديات المسائية، حيث أظهرت «الظبي» لهجن الشحانية تفوقاً لافتاً في الشوط الأول المخصّص للثنايا للأبكار المفتوح، بعد أن قادها المضمر جابر بن فاران المري لتحقيق الناموس، والتتويج بالكأس في زمن قدره 12:08:00 دقيقة، كأفضل توقيت في سن الثنايا.

وواصلت هجن الشحانية تألقها في الشوط الثاني، بعد أن كسب «الريان» بندقية الثنايا الجعدان المفتوح تحت قيادة فاران محمد بن قريع مسجلاً توقيتاً بلغ 12:09:08 دقيقة.

أما كأس الثنايا الأبكار المحليات في الشوط الثالث، فكان من نصيب «محنة» لهجن العاصفة التي تفوقت بقيادة المضمر غياث الهلالي، وأنهت السباق في زمن وقدره 12:19:01 دقيقة.

وأهدى «مبهوج» بندقية الثنايا الجعدان المحليات لهجن الشحانية بإشراف المضمر محمد بن خالد العطية، بعد أن سجل زمناً قدره 12:14:07 دقيقة.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين بأشواط الرموز الأربعة في تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، مشيداً بالمستوى الفني العالي الذي ظهر به المشاركون، متمنياً التوفيق لجميع المتنافسين في هذا المحفل التراثي الكبير.