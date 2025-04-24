كوفاتش يطالب دورتموند بالقتال من أجل «حلم أوروبا»



دورتموند (د ب أ)



حث الكرواتي كوفاتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند، لاعبيه على مواصلة الروح القتالية في الدوري الألماني لكرة القدم، خلال مواجهة هوفنهايم، والمباريات التالية، لإنعاش حظوظ التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

وصعد دورتموند إلى المركز السابع بجدول ترتيب «البوندسليجا»، بعدما حصد 10 نقاط من آخر أربع مباريات، متأخراً بفارق نقطتين عن المركز السادس الذي سيضمن له على الأرجح آخر مقعد في البطولات الأوروبية، وبفارق أربع نقاط عن المركز الرابع الذي يضمن له التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال كوفاتش في تصريحات صحفية «الجميع قادر على قراءة جدول الترتيب، الجميع يدرك ما هو على المحك، يجب على الجميع رفع مستوى تركيزهم».

وأضاف «ستكون مباراة صعبة يوم السبت، علينا أن نبذل قصارى جهدنا يجب أن نفوز من أجل مواصلة الضغط، ونحن مقبلون على فترة حرجة، يجب على اللاعبين أن يكافحوا من أجل تجاوزها».

وقال «سعيد لأن اللاعبين يدركون ما هو متاح أمامنا، جميعهم يرغبون في المشاركة في هذه الفترة الحاسمة، ومن المرجح ألا يلحق باسكال جروس بالمباراة، كما أن ماكسيميليان بيير ما زال يعاني من الألم، ولم يتدرب اليوم، لن نخاطر بصحته، ويعاني اللاعبان من الإصابة في الركبة وأسفل الساق على الترتيب، ولاعب الوسط المخضرم مارسيل سابيتزر قد يعود إلى الفريق بعد مباراة هوفنهايم، ويتواجد مع الفريق في المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم.