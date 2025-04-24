صدمة لريال مدريد قبل «كلاسيكو الكأس» أمام برشلونة!



مدريد (أ ف ب)



تعرض الفرنسي الدولي إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، لتمزق في وتر العضلة الضامة اليسرى ربما يُبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بحسب ما أعلن ناديه.

وقال ريال مدريد في بيان «بعد الفحوص التي أجريت على لاعبنا إدواردو كامافينجا من قبل الطاقم الطبي للنادي، شُخّصت إصابته بتمزق كامل في وتر العضلة الضامة اليسرى. في انتظار تطورات الحالة».

ولم يحدد النادي الملكي مدة غياب اللاعب البالغ 22 عاماً، لكن بالنظر إلى خطورة الإصابة، وأن يغيب عما تبقى من الموسم، إضافة إلى مواعيد مهمة مقبلة مع فريق العاصمة والمنتخب، ومنها لقاء برشلونة في نهائي الكأس يوم السبت في إشبيلية.

وكان ريال مدريد خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي، لكنه يستعد لمواجهة برشلونة السبت في نهائي مسابقة الكأس المحلية، ولا يزال في سباق الدوري، حيث يبتعد بأربع نقاط عن غريمه الكاتالوني، كما يشارك الفريق في كأس العالم للأندية من 14 يونيو حتى 13 يوليو في الولايات المتحدة.

من جهته، يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الإسباني في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في الخامس من يونيو في شتوتجارت.

وتعد هذه الإصابة الرابعة لكامافينجا هذا الموسم، إذ سبق أن تعرض لإصابات في الركبة والعضلات الخلفية.