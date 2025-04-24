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الرياضة

زمزم الحمادي تنضم إلى الرابطة العالمية للفنون القتالية

زمزم الحمادي تنضم إلى الرابطة العالمية للفنون القتالية
24 ابريل 2025 19:31

 
دبي (الاتحاد)

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انضمت النجمة الإماراتية الصاعدة زمزم الحمادي إلى الرابطة العالمية للفنون القتالية، تمهيداً لمشاركتها في نزالات استعراضية للهواة ضمن فعاليات رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعد زمزم الحمادي «17 عاماً»، من أبرز المواهب الصاعدة في الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، حيث أحرزت ألقاباً عالمية في بطولتي العالم للشباب التابعة للاتحاد الدولي للجوجيتسو والاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة في عام 2023، كما تملك سجلاً متميزاً في النزالات الرسمية للهواة، بانتصارين دون أي خسارة.
وأعربت الحمادي عن سعادتها بالانضمام إلى الرابطة، وقالت: «سعيدة جداً بتوقيعي مع رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشرفني أن أكون جزءاً من عائلة الرابطة، فخورة بتمثيل بلدي على ساحة عالمية بهذا الحجم».
وتستعد الحمادي لخوض نزالاتها المرتقبة داخل القفص الذكي الشهير خلال الموسم القادم، حيث تمثل حضوراً ملهماً للجيل الجديد من المقاتلين الإماراتيين والعرب.

زمزم الحمادي
الإمارات
الفنون القتالية
الجوجيتسو
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