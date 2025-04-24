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الرياضة

تروسارد يطالب جماهير أرسنال بالأجواء الحماسية أمام سان جيرمان

تروسارد يطالب جماهير أرسنال بالأجواء الحماسية أمام سان جيرمان
24 ابريل 2025 19:36

 
لندن (د ب أ)

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طالب لياندرو تروسارد، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، من مشجعي فريقه بصنع أجواء حماسية في المدرجات لدفع الفريق نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه بعد تعادل أرسنال 2-2 أمام كريستال بالاس، وهو التعادل الذي جعل ليفربول في حاجة للتعادل مع توتنهام يوم الأحد ليتوج باللقب، ستكون أول مباراة للفريق أمام باريس سان جيرمان في ملعب الإمارات.
وكانت آخر مرة لعب فيها أرسنال بالدور نصف النهائي بدوري الأبطال في 2009، بينما كان ظهوره الوحيد في المباراة النهائية كان قبلها بثلاثة أعوام عندما خسر 1- 2 أمام برشلونة.
ولكن رغم تراجع حظوظه في المنافسة على اللقب بعد تعادله في ثلاث من مبارياتهم الأربع الأخيرة، سيدخل أرسنال مواجهة قبل النهائي يوم الثلاثاء بثقة كبيرة، وذلك بعد فوزهم الكبير على ريال مدريد بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.
وفاز أرسنال بمباراة الذهاب بثلاثية، ويلعب الفريق مرة أخرى مباراة الذهاب على أرضه، حيث يهدف للاقتراب خطوة من تحقيق لقبه الأوروبي الأول.
وقال تروسارد: «الجميع جاهزون لهذه المباراة، ولدينا ستة أيام للاستعداد لتلك المباراة، نحتاج للراحة والاستعداد بشكل جيد، مع وقوف جماهيرنا خلفنا، هناك حاجة لأن تكون الأجواء حماسية، وهم يدفعوننا للمضي قدماً، ونريد نفس ما حدث في مباراتنا الأخيرة أمام الريال، كانوا مذهلين في مباراة الذهاب أمام مدريد، إذا تمكننا من فعل هذا، سيكون أمراً مذهلاً».

 

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