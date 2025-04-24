«مباراة استعراضية» بين مواهب الإمارات ونجوم البرتغال في دبي



مراد المصري (دبي)



تقام مساء الجمعة مباراة استعراضية تجمع بين نخبة من نجوم كرة القدم البرتغاليين، وعدد من اللاعبين الموهوبين من أندية دبي ومنتخب الإمارات للناشئين، التي تنظمها أكاديمية 971 بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في ملاعب مدارس جيمس بأكاديمية جيمس ولينجتون.

وتم الإعلان عن تفاصيل المباراة خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وتحدث خلاله أحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية، في مجلس دبي الرياضي، ولويس ناني، نجم مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي السابق، وبرونو ألفيس، نجم بورتو والمنتخب البرتغالي السابق، وإيدير، لاعب المنتخب البرتغالي السابق، وراشد بالحصا، مدير أكاديمية 971 لكرة القدم​ منظم الحدث، كما حضر فعاليات المؤتمر مدراء الأكاديميات الرياضية في أندية دبي.

ورحب أحمد سالم المهري بلاعبي منتخب الإمارات لكرة القدم تحت 17 سنة الحاضرين في المؤتمر، والذين حققوا إنجاز التأهل إلى مونديال الناشئين في قطر، كما رحب بالنجوم العالميين ومنظم الحدث، وقال: «أشكر مدراء الأكاديميات والمدراء الفنيين القائمين على تدريب اللاعبين الذين أسهموا في تأهل منتخبنا لكأس العالم وأتمنى لهم المزيد من الإنجازات، وسعداء بهذه المبادرة التي قدمها راشد بالحصا، ولا شك أن إقامة مباراة ودية تجمع بين نجوم عالميين أبهروا العالم بمهاراتهم وإنجازاتهم ولاعبين ناشئين موهوبين، الذين نعتبرهم ثروة وطنية وننتظر منهم الكثير خلال الفترة المقبلة، تعد فرصة فريدة لتعزيز ثقة اللاعبين الشباب وتطوير مهاراتهم».

وقال راشد بالحصا: «يلعب مع هؤلاء النجوم لاعبي منتخبنا السابق عمر عبدالرحمن «عموري» الحائز على لقب أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا وأفضل عربي وخليجي، بالإضافة إلى لاعب منتخبنا وشباب الأهلي يحيى الغساني، والعديد من المؤثرين الاجتماعيين من المشاهير».

وقال ناني: «شرف لي أن أكون جزء من هذا الحدث، وهذه مبادرة رائعة، وسعيد أن أتشارك نفس الرؤية التي تمنح الناشئين الفرصة لتطوير مهاراتهم وتعطيهم الدافع إلى المزيد من الإنجازات، والمباراة فكرة رائعة وتفتح الباب أمام اللاعبين الناشئين لتحقيق أهدافهم وتعطيهم خبرة وتفتح مداركهم للاعب الاحترافي، وهدفنا جميعاً أن نساعد هؤلاء الموهوبين على التطوير».

ومن جانبه، قال إيدير: «أشكر المنظمين على دعوتي للمشاركة في هذه المبادرة الرائدة التي تمثل فرصة رائعة للاعبين الناشئين للالتقاء واللعب مع اللاعبين المحترفين، وعندما كنت في عمر 17 عاماً كان من الصعب أن ألتقي بلاعبين محترفين، كما أهنئ لاعبي الإمارات على إنجاز التأهل إلى كأس العالم، وأنصحهم أن يستمروا في التدريب والتركيز على أهدافهم، ونحن هنا لنقدم لهم النصائح ونعطيهم من خبراتنا، وسعداء بإنجازاتهم».

فيما قال برونو ألفيس: «نحن هنا لنسهم في تنمية قدرات ومعارف اللاعبين ونطور من مهاراتهم، وهذا أمر مهم لأن المعرفة قوة، ونحرص على إيصال خبراتنا إليهم لتحقيق المزيد من الإنجازات، والوصول إلى أن يكون أفضل منتخب في العالم».