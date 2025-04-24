إنريكي: سان جيرمان يصل إلى «نقطة حاسمة»!



لندن (د ب أ)



رغم اهتمام لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بلقاء فريقه أمام أرسنال الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فإن المدرب الإسباني يبدو حريصاً أيضاً على تعزيز سجله الخالي من الهزائم بالدوري الفرنسي.

ويلتقي سان جيرمان مع ضيفه نيس الجمعة، بعد أن حسم لقب الدوري المحلي دون أي هزيمة، في موسم لم يتبق منه سوى 4 مباريات فقط.

ومع ذلك، يدخل سان جيرمان إلى ملعب «حديقة الأمراء»، وهو يدرك أن مباراة أكبر تنتظره في شمال العاصمة البريطانية لندن الثلاثاء القادم، أمام أرسنال في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

وعند سؤاله عن التطور الذي طرأ على أداء فريقه منذ الموسم الماضي، قال إنريكي في مؤتمره الصحفي «أعتقد أن الفريق، الذي كان شاباً للغاية العام الماضي، تطور بشكل كبير».

وأضاف «هذه المرة، نتعامل مع الأمور بأساس أقوى وثقة أكبر، لا أعرف إن كانت هذه هي الكلمة المناسبة، لكنني أعتقد أن اجتياز مرحلة صعبة كهذه في دوري أبطال أوروبا مع هذه المجموعة المعقدة جعلنا أفضل».

وأضاف إنريكي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «الآن، أمامنا أمور أخرى لننجزها، لدينا هوس بدوري أبطال أوروبا، وأعتقد أننا وصلنا إلى نقطة حاسمة في الموسم».

وحقق باريس سان جيرمان رقماً قياسياً جديداً في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث مدد سلسلة لقاءاته خارج ملعبه دون هزيمة إلى 39 مباراة، بتعادله 1-1 مع نانت، وهي النتيجة التي جعلته يتقدم بفارق 23 نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا، مع تبقي 4 مباريات فقط على نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يستغل لاعبو سان جيرمان مباراة نيس، الذي ينافس على مقعد بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لتجهيز أنفسهم للرحلة المرتقبة إلى ملعب الإمارات، حيث ستكون هذه هي المواجهة الثانية لفريق العاصمة الفرنسية على ذات الملعب هذا الموسم، بعدما خسر صفر- 2 أمام أرسنال في أكتوبر الماضي بمرحلة الدوري للمسابقة القارية. وشدد إنريكي: «أعرف أرسنال جيداً، إنه فريق تابعته هذا الموسم، وأتيحت لنا فرصة اللعب ضده، ونقاط القوة التي نملكها أوصلتنا إلى هنا هي نفسها (كما كانت في الموسم الماضي)، وكذلك نقاط ضعفنا، يمكننا تحسين بعض الأمور، لكن ما أوصلنا إلى هنا هو ما أسعد جماهيرنا».

واختتم إنريكي تصريحاته قائلاً «أنا متأكد من أننا سنرى نسخة رائعة من باريس سان جيرمان في هاتين المواجهتين بدوري أبطال أوروبا، والمباراة ضد نيس، وهو فريق كبير في الدوري الفرنسي، هي أيضاً بمثابة خطوة جيدة لإظهار ذلك».