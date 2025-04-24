الدوسري يطارد «النحس الكوري» مع الهلال!



معتز الشامي (أبوظبي)



تجذب المواجهة المرتقبة بين الهلال السعودي وضيفه جوانج-جو الكوري الجنوبي، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، أنظار الجميع، بينما تكون هناك مقارنات خاصة بين أخطر عناصر الفريقين في الهجوم، الأول هو سالم الدوسري قائد هجوم الهلال وهدافه التاريخي في آسيا، والذي يعتبر أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة منذ 2013 «16 هدفاً»، كما سجل الدوسري هدفاً على الأقل ضد فرق 8 فرق واجهها في البطولة، ولكنه لم يسجل يسجّل ضد الفرق الكورية الجنوبية «3 مباريات»، والأسترالية «مباراتان»، والهندية «مباراتان»، ويحاول الدوسري كسر «النحس» أو الصيام التهديفي أمام فرق كوريا الجنوبية في مواجهة الغد.

ولن يكون جاسر أساني لاعب جوانج-جو، بأقل قيمة فنية وتكتيكية في اللقاء المرتقب من الدوسري، حيث يعد هداف الفريق الكوري الجنوبي في البطولة الحالية وهداف البطولة إجمالاً برصيد 9 أهداف، بينما آخر لاعب سجل 10 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة لفريق من الشرق كان أدريانو «13 هدفا مع سيؤول»، وليوناردو «10 أهداف مع تشونبوك»، عندما حقق الفريق الكوري الجنوبي اللقب.

وإجمالا سجّل جوانج-جو 9.2 هدف أكثر من المتوقع من حيث معيار «الأهداف المتوقعة» لأداء الفريق الكوري الجنوبي، حيث سجل «19 هدفاً من 9.8 هدف متوقع»، وهو الفارق الأكبر في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، بينما يملك نسبة 17.9% من تحويل التسديدات إلى أهداف، ليكون ثاني أعلى فريق يسجل ذلك الرقم بعد الهلال «18.2%»، ما يعني أن المواجهة المرتقبة بينهما ستشهد أهدافاً وفرصاً على مرمى الفريقين.