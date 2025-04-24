الهلال يخشى «سقطة 2012» أمام بطل كوريا الجنوبية!



معتز الشامي (أبوظبي)



يحل جوانج-جو الكوري الجنوبي، ضيفاً على الهلال السعودي «الجمعة»، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، والذي يقام بطريقة «البطولة المجمعة» من مباراة واحدة لكل فريق، حتى النهائي 4 مايو المقبل.

وتعد مواجهة الغد من العيار الثقيل، حيث يسعى خلالها بطل آسيا وزعيمها الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية، لتحقيق فوزاً يضمن وصوله إلى نصف النهائي، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الهلال مع جوانج-جو، بينما تعد المباراة الرابعة للهلال ضد فريق من كوريا الجنوبية في مشواره الآسيوي، وخسر في أول مباراتين ضد أولسان هونداي في ربع النهائي 2012، لكنه حقق الفوز ضد بوهانج ستيلرز في نهائي 2021، في المقابل فإن اللقاء هو الأول لجوانج-جو في البطولة ضد فريق سعودي أو من غرب آسيا، وبالتالي سحاول الهلال ضمان عدم تكرار سقطة 2012، عندما خسر للمرة الأولى أمام فريق من كوريا الجنوبية، في ربع النهائي وكان ضد أولسان هونداي 4-0 ذهاباً و1-0 إيابا.

فيما لم يحقق الهلال الفوز في أول 6 مباريات أمام فرق من شرق آسيا «تعادل 2 وخسر 4»، لكنه حصد 6 انتصارات من آخر 7 مواجهات ضد هذه الفرق والاستثناء الوحيد خسارته أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب نهائي 2022.

وخسرت الفرق الكورية الجنوبية مرة واحدة من آخر 9 مباريات أمام الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة «الفوز 7 والخسارة 1 والتعادل 1»، والخسارة لبوهانج ستيلرز أمام الهلال في نهائي 2021 (0-2)، ونجح الهلال في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في آخر 7 مشاركات وصل خلالها إلى ربع النهائي، وآخر مرة فشل فيها في تخطّي هذا الدور تعود إلى 2012 أمام أولسان هونداي.