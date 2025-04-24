الجمعة 25 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جيش سيميوني».. الأرجنتين تسيطر على أتلتيكو مدريد!

«جيش سيميوني».. الأرجنتين تسيطر على أتلتيكو مدريد!
24 ابريل 2025 21:56

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
حلقة نقاشية لـ«تريندز» تؤكد أهمية مراكز الفكر في تعزيز العلاقات مع أميركا اللاتينية
صدمة لريال مدريد قبل «كلاسيكو الكأس» أمام برشلونة!


عندما يأتي مدير فني إلى فريق، فإنه غالباً ما يحاول ضم عدد من مواطنيه، والسؤال الذي يطرح نفسه من هو المدرب في الدوريات الخمس الكبرى الذي يفضل التعاقد مع لاعبين من الجنسية التي ينتمي إليها؟
يأتي أتلتيكو مدريد الإسباني وجيش الأرجنتين بقيادة دييجو سيميوني على رأس القائمة، وتولى المدرب «54 عاماً» مسؤولية تدريب «الأتليتي» لمدة 14 عاماً، ويضم فريقه الحالي 6 لاعبين أرجنتينيين، بمن فيهم نجله جوليانو، بجانب جوليان ألفاريز، ورودريجو دي بول، وأنخيل كوريا، وخوان موسو، وناهويل مولينا.
وتنتشر ثورة سيميوني الأرجنتينية بشكل أكبر هذا الصيف، حيث يرتبط أتلتيكو ارتباطاً وثيقاً باللاعب الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع توتنهام.
أما الفريق الآخر الدوريات الخمس الكبرى، الذي يضم 6 لاعبين يتشاركون في الجنسية مع مديرهم الفني، وتكمن في المجموعة البرتغالية مع وولفرهامبتون، ويدرب فيتور بيريرا 6 من مواطنيه وهم نيلسون سيميدو، وخوسيه سا، ورودريجو جوميز، وتوتي جوميز، وكارلوس فوربس، وجونزالو جويديس.
وفي المركز الثالث، يأتي الإسباني سيسك فابريجاس ونادي كومو الإيطالي، الذي يضم 5 لاعبين إسبان، وفي المركز الرابع، يأتي الأرجنتيني إدواردو كوديه، مدرب ديبورتيفو ألافيس، الذي يضم 4 لاعبين أرجنتينيين.
وتتقاسم 4 فرق، المركز الرابع، حيث يضم أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري 3 لاعبين إسبان، وليفربول بقيادة أرني سلوت 3 لاعبين هولنديين، وبرينتفورد بقيادة توماس فرانك 3 لاعبين دنماركيين، بينما يضم باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو 3 لاعبين إسبان.

إسبانيا
الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيكو مدريد
الأرجنتين
سيميوني
دييجو سيميوني
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
انتشار قوات الأمن الأردنية عند مقر لجماعة «الإخوان» في عمان بعد إغلاقه (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الإخوان».. خطوات متسارعة نحو الانهيار الشامل
اليوم 01:18
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. خروج مستشفى أطفال عن الخدمة جراء القصف
اليوم 01:18
رجال إطفاء أوكرانيون بموقع هجوم صاروخي في كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: وجود قوات غربية في أوكرانيا قد يشعل حرباً عالمية
اليوم 01:18
طائرة حربية أميركية تنطلق من حاملة الطائرات «يو إس إس هاري إس ترومان» (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: العمليات العسكرية مستمرة ضد «الحوثي»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©