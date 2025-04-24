«جيش سيميوني».. الأرجنتين تسيطر على أتلتيكو مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



عندما يأتي مدير فني إلى فريق، فإنه غالباً ما يحاول ضم عدد من مواطنيه، والسؤال الذي يطرح نفسه من هو المدرب في الدوريات الخمس الكبرى الذي يفضل التعاقد مع لاعبين من الجنسية التي ينتمي إليها؟

يأتي أتلتيكو مدريد الإسباني وجيش الأرجنتين بقيادة دييجو سيميوني على رأس القائمة، وتولى المدرب «54 عاماً» مسؤولية تدريب «الأتليتي» لمدة 14 عاماً، ويضم فريقه الحالي 6 لاعبين أرجنتينيين، بمن فيهم نجله جوليانو، بجانب جوليان ألفاريز، ورودريجو دي بول، وأنخيل كوريا، وخوان موسو، وناهويل مولينا.

وتنتشر ثورة سيميوني الأرجنتينية بشكل أكبر هذا الصيف، حيث يرتبط أتلتيكو ارتباطاً وثيقاً باللاعب الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع توتنهام.

أما الفريق الآخر الدوريات الخمس الكبرى، الذي يضم 6 لاعبين يتشاركون في الجنسية مع مديرهم الفني، وتكمن في المجموعة البرتغالية مع وولفرهامبتون، ويدرب فيتور بيريرا 6 من مواطنيه وهم نيلسون سيميدو، وخوسيه سا، ورودريجو جوميز، وتوتي جوميز، وكارلوس فوربس، وجونزالو جويديس.

وفي المركز الثالث، يأتي الإسباني سيسك فابريجاس ونادي كومو الإيطالي، الذي يضم 5 لاعبين إسبان، وفي المركز الرابع، يأتي الأرجنتيني إدواردو كوديه، مدرب ديبورتيفو ألافيس، الذي يضم 4 لاعبين أرجنتينيين.

وتتقاسم 4 فرق، المركز الرابع، حيث يضم أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري 3 لاعبين إسبان، وليفربول بقيادة أرني سلوت 3 لاعبين هولنديين، وبرينتفورد بقيادة توماس فرانك 3 لاعبين دنماركيين، بينما يضم باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو 3 لاعبين إسبان.