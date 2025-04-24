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الرياضة

«وفاة» تُعيد جدولة مباراة ليتشي وأتالانتا

«وفاة» تُعيد جدولة مباراة ليتشي وأتالانتا
24 ابريل 2025 22:03

 
روما (أ ف ب)

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أدت وفاة أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق ليتشي إلى إعادة جدولة مباراته أمام مضيفه أتالانتا في افتتاح الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى الأحد، وفقاً لما أعلنت رابطة الدوري.
وفي وقت سابق، أعلن ليتشي عن الوفاة المفاجئة للمعالج الفيزيائي في النادي جراتسيانو فيوريتا (38 عاماً) الذي كان سافر مع الفريق إلى بيرجامو.
وقال ليتشي الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة «عاد الفريق على الفور إلى ليتشي وسيتم إعادة جدولة المباراة»، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وذكرت الصحافة المحلية أن فيوريتا الذي يعمل في النادي منذ 20 عاماً، توفي أثناء نومه ليل الأربعاء-الخميس.
ويتقدم ليتشي بفارق نقطة عن فينيتسيا آخر الهابطين في المركز الثامن عشر، ولم يحصد سوى نقطة يتيمة من مبارياته الثماني الأخيرة، ما دفع بالمشرفين عليه إلى تنظيم معسكر تدريبي الثلاثاء بالقرب من بيرجامو.

الدوري الإيطالي
ليتشي
أتالانتا
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