«نيويورك نيكس» و«فيلادلفيا سيكسرز» يلتقيان في أبوظبي 2 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية أن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2025 المُقدّمة من شركة القابضة (ADQ) ستشهد مباراتين تحضيريتين قبل انطلاق الموسم الجديد بين فريقي نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، يومي الخميس 2 أكتوبر، والسبت 4 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

ويضم فريق نيويورك نيكس حالياً، النجم جالين برونسون، المُشارك مرتين في مباريات كل النجوم، وكارل أنتوني تاونز، المُشارك خمس مرات في مباريات كل النجوم، ومايكل بريدجز، الذي تم اختياره ضمن أفضل لاعبي الدفاع في الدوري عام 2022.

وشارك كل من بريدجز وبرونسون سابقاً في مباريات أقيمت في أبوظبي ضمن المنتخب الوطني الأميركي لكرة السلة قبل انطلاق كأس العالم لكرة السلة 2023، كما سبق لتاونز أن شارك في مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2023 ضمن فريق مينيسوتا تمبروولفز.

ويتألق في فريق «فيلادلفيا سفنتي سيكسرز» كل من جويل إمبيد، الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) عام 2023 والمشارك سبع مرات في مباريات كل النجوم، وبول جورج، المشارك تسع مرات في مباريات كل النجوم، وتيريس ماكسي، المشارك في مباراة كل النجوم عام 2024.

وسبق أن لعب إمبيد في أبوظبي ضمن صفوف المنتخب الوطني الأميركي لكرة السلة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وستُبث مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2025 المُقدّمة من شركة القابضة (ADQ) مباشرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم، لتصل إلى عشاق كرة السلة في أكثر من 200 دولة ومنطقة عبر قنوات التلفزيون ومنصات البث الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2025 المُقدّمة من شركة القابضة (ADQ) ضمن شراكة استراتيجية تمتدّ لعدة سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، والتي تشهد استضافة العاصمة الإماراتية مباريات تحضيرية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وبرامج تطوير المواهب الشابة التي استقطبت حوالي 20 ألف مشارك منذ عام 2022، ومجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية الخاصة بالجمهور بحضور نجمات ونجوم كرة السلة الأميركية الحاليين والمُعتزلين، ودوري الألعاب الإلكترونية NBA 2K League إلى جانب جلسات اللياقة البدنية «إن بي إيه كيرز» للتوعية بأهمية الصحة والعافية.