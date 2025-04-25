الحُكم على لاعب بالسجن 14 شهراً!



ليدز (أ ب)



صدر حكم على لاعب بأحد أندية دوري القسم الثالث بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالسجن لمدة 14 شهراً،، لتسببه في وفاة دراج قبل 3 سنوات، وفقاً لشرطة غرب يوركشاير.

كان لوكاس أكينز، مهاجم فريق مانسفيلد، الناشط ببطولة (ليج وان)، يقود سيارة مرسيدس، عندما صدم الدراج أدريان دانيال «33 عاماً» عند تقاطع طرق بالقرب من هدرسفيلد في 17 مارس عام 2022، ليتسبب في وفاة الضحية، بعد 10 أيام من وقوع الحادث، وتم الحكم على أكينز «36 عاماً» في محكمة ليدز كراون، بعد اعترافه سابقاً بالتسبب في وفاة دانيال نتيجة قيادته المتهورة أو غير المدروسة.

كما صدر حكم أيضاً بمنع أكينز، الذي شارك في مباراة لمانسفيلد يوم الاثنين الماضي، من القيادة لمدة عام.

وذكر نادي مانسفيلد في بيان: «يدرس النادي موقفه بشأن لوكاس، ولن يدلي بأي تعليق إضافي في هذه المرحلة»، كما قدم النادي الإنجليزي أيضاً «خالص تعازيه لعائلة أدريان دانيال».

من جانبها، صرحت سافانا، زوجة دانيال، في بيان لها بعد النطق بالحكم، بأن «ثلاث سنوات من الجحيم، وثلاث سنوات من التهرب، ومزيد لصدمتي، قد انتهت أخيراً بصدور الحكم على أكينز»، وفقاً لبيان شرطة غرب يوركشاير.

وأضافت: «بعد أن عجزت عن إدراك حقيقة غياب أدريان، بسبب المهزلة التي صورها أكينز لنظام العدالة والفرص المتاحة له، انتهى أمره أخيرا، ولم يعد هذا الرجل يستحق المزيد من وقتي أو اهتمامي».

يشار إلى أن أكينز شارك في عدة مباريات مع منتخب جرينادا.