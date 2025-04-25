180 لاعباً ولاعبة في بطولة كأس سفير اليابان للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد الجودو غداً السبت بصالته الجديدة في منطقة بني ياس شرق، بطولة كأس سفير اليابان لدى الدولة السنوية المفتوحة للجودو للجنسين للناشئين والناشئات، والتي تتجدّد إقامتها بالتعاون مع السفارة اليابانية لدى الدولة، وشركة تطوير النفط اليابانية «جودكو»، وتشهد مشاركة 180 لاعباً ولاعبة من مختلف المستويات الفنية والأوزان بعد إغلاق باب التسجيل، وإتمام عملية الميزان للمشاركين والمشاركات وفقاً للائحة البطولة.

وضمت بطولة الناشئين 140 لاعباً، ممثلين لأندية وفرق أبوظبي، النصر، الشارقة الرياضي، الشارقة للدفاع عن النفس، كلباء الرياضي، خورفكان الرياضي، الفجيرة للفنون القتالية، أكاديمية أوليمبيكس، أكاديمية ماترنا، أكاديمية ألعاب الدفاع عن النفس، فريق داغستان.

أما بطولة الإناث فقد ضمّت 40 لاعبة، ممثلة لأندية الشارقة لرياضة المرأة، كلباء الرياضي للمرأة، والفجيرة للبنات.

ويحمل نادي الشارقة الرياضي لقب النسخة السابعة لكأس السفير الياباني للجودو، لفئتي الناشئين والشباب، وتبدأ منافسات البطولة في دورها التمهيدي اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح الغد، وتشهد تصفيات 8 أوزان للجنسين.

وثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو علاقات التعاون الوثيقة الممتدة مع أسرة السفارة اليابانية لدى الدولة، والتي أسهمت في تطوير رياضة الجودو الإماراتي، من خلال اتفاقية التعاون مع الاتحاد الياباني للجودو وجامعة توكاي الياباني بتبادل الخبرات والزيارات في مختلف المجالات الثقافية والرياضية.