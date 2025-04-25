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الرياضة

«البلياردو» يحرز ذهبية «فرق السنوكر» في «غرب آسيا»

«البلياردو» يحرز ذهبية «فرق السنوكر» في «غرب آسيا»
25 ابريل 2025 12:23

 
المنامة (وام)

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اختتم منتخب الإمارات لألعاب البلياردو مشاركته في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر، التي أُسدل الستار على منافساتها في العاصمة البحرينية المنامة، بتحقيق إنجاز جديد، وهو التتويج بكأس مسابقة سنوكر الفرق للرجال، والميدالية الذهبية للمركز الأول.
وتم تنظيم البطولة من 16 إلى 24 أبريل الجاري، بمشاركة الإمارات والبحرين والسعودية وقطر وعُمان والكويت والعراق، وتضمنت مسابقات لفئات الرجال والناشئين والسيدات.
ونجح الثنائي محمد الجوكر ومحمد شهاب في حسم المباراة النهائية لمسابقة الفرق، بتفوقهما على قطر (2) المكوّن من أحمد سيف وبشار عبد الله بنتيجة 3-0، وذلك بعد فوزهما في نصف النهائي على قطر (1) بنتيجة 3-2.
وتُعد هذه الذهبية الثانية للإمارات في البطولة، بعد ذهبية فردي السنوكر للرجال التي أحرزها محمد شهاب في افتتاح المنافسات.
ورفع منتخب الإمارات رصيده في ختام البطولة إلى 8 ميداليات، بواقع ذهبيتين، وفضية، و5 برونزيات، منها برونزيتان في اليوم الختامي، عبر خالد الزرعوني في مسابقة البلياردو 10 كرات رجال، وسالم النعيمي في المسابقة نفسها لفئة الناشئين.

الإمارات
البلياردو
السنوكر
البحرين
المنامة
السعودية
محمد شهاب
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