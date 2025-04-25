النصر يحلم بـ«الإنجاز الثالث» أمام يوكوهاما في «النخبة الآسيوية»



معتز الشامي (أبوظبي)



يدخل النصر اختباراً صعباً أمام يوكوهاما الياباني السبت، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وتقام البطولة في السعودية بنظام «البطولة المجمعة»، وخروج المغلوب حتى النهائي 4 مايو المقبل.

والمواجهة هي الأولى التي تجمع بين يوكوهاما والنصر في «أبطال النخبة»، وأول مباراة لـ«العالمي» مع منافس ياباني، وأول مباراة ليوكوهاما أمام فريق سعودي.

وللمرة الأولى يخوض النصر مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام فريقٍ من شرق آسيا عموماً، وفي المقابل فإنها المرة الثالثة التي يخوض فيها يوكوهاما مباراة مع فريق من غرب آسيا، بعد نهائي الموسم الماضي أمام العين «2-1 على أرضه و1-5 خارج أرضه».

ولم تخسر الفرق السعودية في 5 مباريات على أرضها مع الفرق اليابانية في دوري أبطال آسيا للنخبة «فازت 2 وتعادلت 3»، في المقابل حققت الفرق اليابانية فوزاً واحداً خارج أرضها ضد فرق غرب آسيا في البطولة «فاز 1 وتعادل 7 وخسر 6، وكان الفوز لجامبا أوساكا ضد الكرامة السوري 2-1 في ربع نهائي 2008.

ويتطلع النصر للصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2021، ليصل إلى ثالث إنجاز له في مسيرته القارية، فيما يطمح يوكوهاما في التأهل لنصف النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة الماضية التي وصل فيها للنهائي، والفريق الياباني الوحيد الذي تأهل لنصف النهائي في نسختين متتاليتين هو أوراوا في 2007 و2008.

وسجل النصر في آخر 4 مباريات له في دوري أبطال آسيا للنخبة (6 أهداف)، وهي أطول فترة تسجيل له بالبطولة، بينما حافظ يوكوهاما على نظافة شباكه في 7 مباريات بدوري أبطال آسيا للنخبة، وهو العدد الأعلى، واستقبل الفريق هدفاً واحداً فقط في آخر 7 مباريات بالبطولة، وسمح لمنافسيه بصناعة 6 فرص محققة.

وإذا كان كريستيانو رونالدو هو أخطر لاعبي النصر وأكثرهم تأثيراً في تشكيلة الفريق قليلٌ من اللاعبين يخطفون الأضواء مثل رونالدو، ويحمل هذا النجم البرتغالي على عاتقه آمال نادي النصر للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، فإن الأنظار أيضاً تتجه إلى المهاجم أندرسون لوبيس الذي أسهم في 13 هدفاً بدوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم مع يوكوها (سجل 9 أهداف وصنع 4)، ليكون ثاني أكثر لاعب في المساهمة التهديفية بالبطولة بعد رياض محرز (15).

ويعاني يوكوهاما بالتأكيد بعد قرار إدارته إقالة المدرب الإنجليزي ستيف هولاند من منصب قبل أسبوع من لقاء الغد، وكان المدرب الإنجليزي تولى المهمة في ديسمبر الماضي خلفاً للأسترالي هاري كيويل، إلا أن النادي قرر إعفاءه من منصبه بعد الخسارة أمام شيميزو بولس 2-3، وبسبب تواضع نتائج الفريق محلياً ومصارعة الهبوط حيث لم يحقق الفوز في آخر 6 مباريات له في الدوري الياباني، وتولى باتريك كيسنوبو المسؤولية مدرباً مؤقتاً، وكان ترك نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي في ديسمبر للانضمام إلى الطاقم الفني مساعداً لهولاند.