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الرياضة

بشيرات إلى نهائي «آسيوية الجودو»

بشيرات إلى نهائي «آسيوية الجودو»
25 ابريل 2025 13:01

 
بانكوك (الاتحاد)

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بلغت بشيرات خرودي، لاعبة منتخب الجودو، نهائي وزن 52 كجم، لتواجه اليابانية فيشرو كوكورو على الذهبية، في بطولة آسيا الكبرى التي ينظمها الاتحاد التايلاندي بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 295 لاعباً ولاعبة من 30 دولة على مستوى الفردي.
ونجحت بشيرات في تخطي ماريا نردين بطلة طاجيكستان، وشرا دافا كالدوبال «الهند» والأوزبكية رافكاتوفا، لتبلغ النهائي عن جدارة.
وتخطى ناجي يزبيك عقبة كيم تشانج بطل كوريا بفوز مستحق في «التمهيدي»، في رابع مشاركة رسمية خارجية له، إلا أن الحظ تخلى عنه في مباراته أمام تناكا ريوما بطل اليابان، والمصنف الأول في البطولة لوزن تحت 66 كجم، والحائز على ذهبية بطولة العالم في أبوظبي وبرونزية أولمبياد باريس 2024، واستمرت المباراة حتى نهاية الزمن الرسمي.
وشهدت الجولة الافتتاحية، خسارة نارمند بيان من أبوالفضل محمودي بطل إيران، بعد أن كان بيان متقدماً حتى الثواني الأخيرة من المباراة، ضمن منافسات وزن تحت 66 كجم.
ويخوض منتخبنا يوم السبت منافسات الوزن الخفيف المتوسط بمباراتين، حيث يلعب محمد يزبيك في وزن تحت 73 كجم، ويواجه الفائز من لقاء بطل طاجيكستان شاموردوف ميلز ولاعب سريلانكا شمارا ريبالا، وفي الوزن نفسه يلعب كريم عبداللطيف مع الفائز من مباراة بطل الصين لي جينهانج ولاعب قيرغيزستان باكير ينوف نور.

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