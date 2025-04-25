تعرف على «تعويذة الحظ» في «البريميرليج»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يساعد تسجيل الأهداف على الفوز، ولكن هناك بعض اللاعبين الذين يملكون «تعويذة» حظ فريدة من نوعها، بعدم خسارة أنديتهم في مباراة أي يسجلون فيها الأهداف، ومن هم اللاعبون الذين لم يخسروا أبداً أثناء أحراز الأهداف في الدوري الإنجليزي؟

إلى جانب فوزه بـ4 ميداليات في الدوري الإنجليزي، يملك جابرييل جيسوس رقماً قياسياً آخر يُحسد عليه في «البريميرليج»، وسجّل 76 هدفاً في الدوري خلال 62 مباراة مختلفة «فاز 57 وتعادل 5»، ولكن ما يُثير الدهشة في كل مباراة من تلك المباريات الـ62 التي سجل فيها، لم يخسر فريقه أبداً، وبالطبع من المفيد أن جيسوس لعب في فرق قوية.

وشارك جيسوس في 228 مباراة في الدوري الإنجليزي منها 159 مباراة مع مانشستر سيتي الذي انضم إليه موسم 2016-2017، وهي الفترة نفسها التي شهدت وصول بيب جوارديولا، ويلعب الآن شمال لندن بعد انتقاله إلى أرسنال موسم 2022-2023، وتبلغ نسبة فوز جيسوس في المباريات التي سجل فيها 91.9%.

وفي المركز الثاني، يأتي المخضرم، جيمس ميلنر الذي سجل في 54 مباراة «فاز 43 وتعادل 11»، خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي، خلال فترات لعبه مع ليدز يونايتد، ونيوكاسل، وأستون فيلا، ومانشستر سيتي، وليفربول.

ويحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول، في المركز الثالث، حيث سجل في 51 مباراة دون هزيمة «فاز 43 وتعادل 8»، وبشكل عام، سجل المهاجم البرتغالي في 34 مباراة مختلفة بالدوري تحت قيادة يورجن كلوب من دون أن يخسر، وأضاف 5 أهداف أخرى تحت قيادة أرني سلوت.

بدأ جوتا مسيرته مع ليفربول بشكل رائع، حيث لم يصبح فقط أول لاعب منذ روبي فاولر يسجل ما يصل إلى 7 أهداف في أول 10 مباريات له، بل أصبح أيضاً أول لاعب في ليفربول يسجل في كل من مبارياته الأربع الأولى على أرضه في الدوري الإنجليزي.

وسجل جوتا أيضاً في 12 مباراة مختلفة مع وولفرهامبتون، ولم يخسر معهم، ولعل هذا إنجازٌ أكثر إثارةً للإعجاب، خاصة أن موسم جوتا الأول في الدوري جاء بعد صعود وولفرهامبتون.

القائمة

جابرييل جيسوس: سجل في 62 مباراة (فاز 57 وتعادل 5)

جيمس ميلنر: سجل في 54 مباراة (فاز 43 وتعادل 11)

ديوجو جوتا: سجل في 51 مباراة (فاز 43 وتعادل 8)

داريوس فاسيل: سجل في 46 مباراة (فاز 36 وتعادل 10)

جابرييل مارتينيلي: سجل في 36 مباراة (فاز 30 وتعادل 6)

سالومون كالو: سجل في 32 مباراة (فاز 29 وتعادل 3)

أويفيند ليونهاردسين: سجل في 28 مباراة (فاز 21 وتعادل 7)

بيدرو: سجل في 27 مباراة (فاز 26 وتعادل 1)

أنطونيو فالنسيا: سجل في 23 مباراة (فاز 22 وتعادل 1)

جورجينيو فينالدوم: سجل في 23 مباراة (فاز 19 وتعادل 4)

ماركوس ألونسو: سجل في 23 مباراة (فاز 17 وتعادل 6)

شيمس كولمان: سجل في 22 مباراة (فاز 17 وتعادل 5)