أفضل «صانعي الأهداف» من «الحراس» في «البريميرليج»!



معتز الشامي (أبوظبي)



تتزايد التوقعات بشأن الحراس كل موسم، لا يقتصر الأمر على منع الكرة من دخول المرمى، بل يُتوقع أن يكون العديد منهم الخيار الحادي عشر في بناء الهجمة، ويجب على الحراس أيضاً أن يكونوا جيدين في استخدام أقدامهم.

وقدم إيدرسون حارس مانشستر سيتي 4 تمريرات حاسمة في 22 مباراة بالدوري هذا الموسم، بل يتفوق إيدرسون في عدد التمريرات التي قدّمها على العديد من اللاعبين في «البريميرليج» هذا الموسم، مثل ماركوس راشفورد، وفيل فودين، وبرينان جونسون، وكاورو ميتوما، ونوني مادويكي، وكودي جاكبو، وكاي هافرتز، ودومينيك سوبوسلاي، وكورتيس جونز.

أما حراس المرمى الآخرون الذين صنعوا هدفاً خلال هذا الموسم، هم بارت فيربروجين «برايتون»، جوردان بيكفورد «إيفرتون»، بيرند لينو «فولهام» ومارك فليكين « برينتفورد»

بالنظر إلى دقة التمريرات يتوقع البعض أن يتصدر إيدرسون القائمة أيضاً، لكن في الواقع، يأتي جولييلمو فيكاريو، حارس توتنهام، في المقدمة بنسبة 88.8%، ويليه إيدرسون في المركز الثاني (86.6%)، متقدماً على حارس آخر من توتنهام وهو فريزر فورستر 82.6%، وفيليب يورجنسن حارس تشيلسي 82.4% وأليسون بيكر حارس ليفربول 80.4%.