السبت 26 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أفضل «صانعي الأهداف» من «الحراس» في «البريميرليج»!

أفضل «صانعي الأهداف» من «الحراس» في «البريميرليج»!
25 ابريل 2025 15:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
هالاند ورودري يقتربان من العودة إلى مانشستر سيتي
تغريم ملاكم 500 ألف دولار لتجاوز الوزن!


تتزايد التوقعات بشأن الحراس كل موسم، لا يقتصر الأمر على منع الكرة من دخول المرمى، بل يُتوقع أن يكون العديد منهم الخيار الحادي عشر في بناء الهجمة، ويجب على الحراس أيضاً أن يكونوا جيدين في استخدام أقدامهم.
وقدم إيدرسون حارس مانشستر سيتي 4 تمريرات حاسمة في 22 مباراة بالدوري هذا الموسم، بل يتفوق إيدرسون في عدد التمريرات التي قدّمها على العديد من اللاعبين في «البريميرليج» هذا الموسم، مثل ماركوس راشفورد، وفيل فودين، وبرينان جونسون، وكاورو ميتوما، ونوني مادويكي، وكودي جاكبو، وكاي هافرتز، ودومينيك سوبوسلاي، وكورتيس جونز.
أما حراس المرمى الآخرون الذين صنعوا هدفاً خلال هذا الموسم، هم بارت فيربروجين «برايتون»، جوردان بيكفورد «إيفرتون»، بيرند لينو «فولهام» ومارك فليكين « برينتفورد»
بالنظر إلى دقة التمريرات يتوقع البعض أن يتصدر إيدرسون القائمة أيضاً، لكن في الواقع، يأتي جولييلمو فيكاريو، حارس توتنهام، في المقدمة بنسبة 88.8%، ويليه إيدرسون في المركز الثاني (86.6%)، متقدماً على حارس آخر من توتنهام وهو فريزر فورستر 82.6%، وفيليب يورجنسن حارس تشيلسي 82.4% وأليسون بيكر حارس ليفربول 80.4%.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيدرسون
توتنهام
تشيلسي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس بساحة القديس بطرس في روما
الأخبار العالمية
بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس بساحة القديس بطرس في روما
اليوم 12:29
ترامب يصل إلى الفاتيكان للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس
الأخبار العالمية
ترامب يصل إلى الفاتيكان للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس
اليوم 12:19
«مدرب رديف» يقود ريال سوسيداد
الرياضة
«مدرب رديف» يقود ريال سوسيداد
اليوم 12:15
«الإمارات للدراجات» يتصدر «فويلتا أستورياس»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يتصدر «فويلتا أستورياس»
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©