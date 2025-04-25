البايرن «إجازة أسبوعين» قبل كأس العالم للأندية!

ميونيخ (د ب أ)

أعلن فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونيخ، اليوم، أن لاعبي الفريق سيحصلون على إجازة تصل إلى أسبوعين قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

ويخوض بايرن آخر مبارياته في الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» في 17 مايو المقبل، بعدما أخفق في التأهل لنهائي كأس ألمانيا، وكذلك لنهائي دوري أبطال أوروبا، اللذين يجريان في 24 و31 من ذات الشهر على الترتيب.

ورغم ذلك، فإن العديد من اللاعبين سيشاركون مع منتخباتهم الوطنية في الأدوار النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية المقررة في الفترة من 4 إلى 8 يونيو المقبل، أو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل أن يتوجه بايرن للمشاركة في مونديال الأندية بالولايات المتحدة في الشهر نفسه.

وقال كومباني للصحفيين: «إنه موسم مميز في ظل المشاركة بكأس العالم للأندية، لقد عملنا مع جميع الإدارات لوضع أفضل خطة ممكنة».

وأضاف: «سيحصل بعض اللاعبين على إجازة لمدة أسبوعين قبل ذلك، بينما سيحصل البعض الآخر على خمسة أو ستة أيام فقط».

وتقام كأس العالم للأندية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، حيث يتواجد بايرن في مجموعة تضم أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي بمرحلة المجموعات.

ومن المقرر أن تعتمد فترة الراحة التي سيحصل عليها لاعبو بايرن بعد البطولة على مدى تقدم الفريق بها، علماً بأن المباراة الرسمية الأولى للفريق بموسم 2025-2026 ستكون في كأس السوبر الألماني يوم 16 أغسطس المقبل، على أن يبدأ الدوري الألماني بعد أسبوع.

وكشف كومباني: «لدينا فترة راحة قصيرة بعد مونديال الأندية، ونريد استغلالها ثم نستعد للموسم الجديد». وشدّد كومباني على أن بايرن يتطلع لتحقيق أقصى استفادة في كأس العالم للأندية، حيث قال: «من المهم أن نكون في قمة لياقتنا البدنية بالمونديال، عندما تأتي المواجهة الأولى في البطولة، ستكون هذه هي المباراة الأهم بالنسبة لي.. هدفنا دائماً هو الفوز، وسيكون الأمر نفسه هناك».