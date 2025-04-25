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الرياضة

اتحاد الكرة يُناقش العمليات الإعلامية والبث التلفزيوني لنهائي الكأس

اتحاد الكرة يُناقش العمليات الإعلامية والبث التلفزيوني لنهائي الكأس
25 ابريل 2025 17:01

أبوظبي (الاتحاد)

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ناقش اتحاد كرة القدم، العمليات الإعلامية والبث التلفزيوني الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة، التي ستقام يوم 9 مايو المقبل في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وتجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي في تمام الساعة والسابعة والنصف مساء.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام فيها فريق عمل اتحاد كرة القدم لملعب المباراة بحضور ممثلي قنوات أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية من مخرجين ومهندسين ومسؤولي انتاج، حيث تم مناقشة كافة الأمور والطلبات الخاصة بالبث التلفزيوني للمباراة والعمليات الإعلامية لجميع الأحداث والفعاليات المصاحبة للنهائي، إلى جانب التعرف على مواقع الأستوديوهات التحليلية وكبائن المعلقين ومواقف السيارات وعربات النقل التلفزيوني.
يأتي ذلك في إطار حرص اتحاد كرة القدم على إخراج النهائي في أفضل صورة من الناحية الإعلامية، وإعطاء الفرصة للقنوات الرياضية في التحضير المناسب لجميع البرامج الخاصة بالنهائي، الذي من المنتظر أن يشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً نظراً للمستوى الفني الكبير الذي يقدمه الفريقان هذا الموسم.

استاد محمد بن زايد
اتحاد الكرة
كأس رئيس الدولة
الشارقة
شباب الأهلي
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