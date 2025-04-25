1750 مشاركاً في بطولة «ياس الكبرى لصيد الكنعد»



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت اليوم الجمعة منافسات بطولة ياس الكبرى لصيد الكنعد 2025، التي تُقام برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتستمر فعالياتها إلى يوم الأحد المقبل وسط مشاركة واسعة من محترفي وهواة الصيد البحري المحليين والدوليين.

وتنظم البطولة هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث تُعد الجولة الثالثة من سلسلة بطولات إمارة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي انطلقت مطلع العام الجاري .

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 1750 صياداً موزعين على 375 قارباً، من بينها 351 قارباً لفئة الرجال و24 قارباً لفئة السيدات، انطلقت جميعها في الساعة العاشرة صباحاً من عدة مواقع رئيسة «222 قارباً من أبوظبي»، و«58 من المرفأ»، و«96 من جزيرة دلما»، باتجاه مياه الخليج العربي حيث مناطق الصيد المخصصة.

وشهد انطلاق منافسات البطولة من أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية يوسف أمين يوسف، نائب رئيس أول الدعم المؤسسي لمجموعة أدنوك، وعبد الرحيم البطيح النعيمي، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والاتصال بشبكة أبوظبي للإعلام، وماجد عبدالله المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبيد خلفان المزروعي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وحيي خلفان الهاملي، مدير مكتب الاتصال الحكومي في ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومريم الشحي، ممثلة الأرصاد البحرية في المركز الوطني للأرصاد، وسلطان راشد آل علي، خبير إدارة مصائد الأسماك في هيئة البيئة - أبوظبي، والعقيد الركن سلطان المزروعي، ممثل الحرس الوطني، ومجد الجندي، ممثل اليوسف موتورز «أوتو سبروت»، ومحمد عبدالله المرزوقي، ممثل الظفرة مارين.



وأعرب الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة، عن اعتزازه بالمشاركة الواسعة والتفاعل الكبير من قبل الصيادين من مختلف الجنسيات، حيث بلغ عدد الجنسيات المشاركة 17 جنسية، من بينها مصر، جزر القمر، المغرب، قطر، الهند، الولايات المتحدة، عُمان، البرازيل، مقدونيا، إثيوبيا، سوريا، السعودية، إيرلندا، الفلبين، اليمن، أوزبكستان، وفلسطين، يمثلون 27 قارباً من أصل القوارب المشاركة، والبالغ عددها 375 قارباً.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: «إن انطلاق بطولة ياس الكبرى لصيد الكنعد، يمثل امتداداً للنجاح الباهر الذي حققته البطولة في جولتيها الأولى والثانية، ويجسد التنامي المتواصل في الإقبال على رياضة صيد الكنعد، أحد أبرز الأنشطة البحرية التراثية في الإمارات، والبطولة لا تسهم فقط في الحفاظ على الموروث البحري، بل تعزز أيضاً من حضور أبوظبي وجهة رياضية بحرية رائدة إقليمياً وعالمياً».

وأضاف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة: «فخورون برؤية هذا التنوع الكبير في الجنسيات المشاركة، والذي يعكس مكانة أبوظبي مركز جذب لمحبي الرياضات البحرية من مختلف دول العالم، ونتطلع إلى مواصلة تطوير هذا النوع من الرياضات البحرية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم التراث البحري والأنشطة المجتمعية الهادفة».

وأشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة إلى أن البطولة تأتي انسجاماً مع مبادرة «عام المجتمع 2025»، إذ نسعى من خلالها إلى تعزيز روح التلاحم المجتمعي، ودعم المبادرات التي تجمع أفراد المجتمع على أرضية راسخة من التراث والهوية الوطنية.

من جانبه قال معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث: «إن بطولة ياس الكبرى لصيد الكنعد تمثل امتداداً لتراثنا البحري الأصيل، وتجسيداً لاهتمام قيادتنا الرشيدة بالحفاظ على الهوايات التقليدية وتعزيز حضورها بين الأجيال الجديدة».

وأشار معاليه إلى أن بطولات أبوظبي لصيد الكنعد تشهد إقبالاً متزايداً من المشاركين بطولة تلو الأخرى، ما يعكس نجاحها في تحقيق أهدافها الرياضية والثقافية وكذلك السياحية.

وأضاف معاليه: «نحرص من خلال هذه البطولة على ترسيخ قيم الأصالة والمسؤولية، وإبراز مكانة أبوظبي مركزاً يحتضن الفعاليات التراثية ذات الطابع المجتمعي، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية والترويج للإرث البحري الغني لدولة الإمارات».

وتحظى البطولة برعاية أدنوك، وأبوظبي البحرية، والظفرة للخدمات الفنية، والمسعود للسيارات، وشبكة أبوظبي للإعلام، وأوتو سبورت، وسوزوكي مارين، والقمزي مارين، والظفرة مارين، واليوسف موتورز، وياماها، وبدعم من ديوان ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، وقيادة الحرس الوطني، وهيئة البيئة - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي.