«الشامخة» و«الزواري» يتألقان في مهرجان المرموم التراثي للهجن



دبي (الاتحاد)



تواصلت بميدان المرموم فعاليات مهرجان المرموم التراثي، بإقامة 12 شوطاً لسن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، وتميزت الأشواط الأربعة الأولى، المعروفة بأشواط العمالقة، بقوة التحدي وارتفاع نسق المنافسة، نظراً لمشاركة أبرز الشعارات وأهم الأسماء في عالم سباقات الهجن.

ونجحت «الشامخة» بشعار سالم عامر راشد المدهوشي في حسم لقب الشوط الأول المخصص للحول المحليات، بعد أن قطعت مسافة السباق 8 كيلومترات في 12:41:7 دقيقة، وفي الشوط الثاني المخصص للحول المهجنات، قدّمت «مصيحة» لمحمد علي محمد حماد الشامسي عرضاً متميزاً لتنتزع الصدارة في 12:33:5 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل في الفترة المسائية، وذهبت صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات إلى «الزواري» ملك حمد راشد حمد غدير الكتبي الذي وصل خط النهاية في 12:54:6 دقيقة، وشهد لشوط الرابع المخصص للزمول المهجنات، تفوق «السموال» لعلي سهيل اليبهوني الظاهري بزمن 12:56:5 دقيقة.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 18 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، خصصت ثمانية منها لهجن الإنتاج، وافتتحت «اليازي» لساري بلوش براك المزروعي التحديات بانتصارها في الشوط الأول للحول المحليات للإنتاج، بزمن 12:32:8 دقيقة، وأهدت «سيرة» مالكها حارب مغير سالم العميمي، ناموس الشوط الثاني للحول المهجنات الإنتاج بزمن 12:35:6 دقيقة، وفي الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج، تألق «مقفي» لمحمد سهيل نخيرات العامري، وحقق الفوز بزمن 12:52:6 دقيقة،

وأحرز «برزان» بشعار محمد عتيق زيتون المهيري الصدارة في الشوط الرابع للزمول المهجنات الإنتاج بتوقيت 12:44:7 دقيقة.

وسُجل التوقيت الأفضل في التحديات الصباحية بواسطة «لبيه» المملوكة لمحمد فرج راشد عبيد المنصوري، التي تفوقت في الشوط السادس للحول المهجنات للإنتاج، وقطعت المسافة بزمن 12:31:5 دقيقة.

ويشهد المهرجان يوم السبت تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي تقام لمسافة 8 كيلومترات، وتنطلق الفترة الصباحية بإقامة 14 شوطاً، والفترة المسائية 12 شوطاً تتصدرها الأشواط الأربعة الأولى، «أشواط العمالقة»، نظراً لما تحمله من زخم تنافسي وحضور كبير للشعارات القوية في عالم الهجن، حيث يتوقع أن تشهد صراعاً محتدماً على النواميس.